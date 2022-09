Blake Shelton annonce la tournée “Back to the Honky Tonk” avec Carly Pearce et Jackson Dean

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Blake Shelton prend la route en 2023 avec sa tournée “Back to the Honky Tonk”. Carly Pearce et Jackson Dean rejoindront Shelton lors de la tournée.

La superstar de la musique country et coach de “The Voice” a annoncé mercredi la nouvelle de sa tournée de 18 étapes sur son Instagram.

“Nous organisons une sacrée fête en 2023..la tournée #BackToTheHonkyTonk avec @carlypearce et @thejacksondean arrive dans une ville près de chez vous !!! Ça va être grand.. Billets en vente les 16 et 23 septembre- visitez blakeshelton.com pour plus d’informations. A bientôt !!!” Shelton a sous-titré sa photo Instagram de son affiche de tournée et de ses dates.

Le premier concert de Shelton débute le 16 février à Lincoln, Nebraska et se termine le 25 mars à Buffalo, New York.

“Il n’y a rien de tel que de prendre la route et d’apporter de la musique aux fans”, a déclaré Shelton dans un communiqué. “Je me sens aussi excité de monter sur scène et de jouer que je l’ai fait la toute première fois. Je sais que mes compagnons de tournée Carly Pearce et Jackson Dean ressentent la même chose, et j’ai hâte que vous appreniez à mieux les connaître. . Sortez les chapeaux et les bottes, parce qu’on retourne au honky tonk !”

Dates de tournée de Blake Shelton 2023 :

16 février, Pinnacle Bank Arena, Lincoln, Nebraska

17 février, Denny Sanford Premier Center, Sioux Falls, Dakota du Sud

18 février, Xcel Energy Center, St.Paul, Minnesota

23 février, Greensboro Coliseum, Greensboro, Caroline du Nord

24 février, Thompson-Boling Arena, Knoxville, Tennessee

25 février, Legacy Arena au BJCC, Birmingham, Alabama

2 mars, Vystar Veterans Memorial Arena, Jacksonville, Floride

3 mars, Amalie Arena, Tampa, Floride

4 mars, Amway Center, Orlando, Floride

9 mars, KFC Miam ! Centre, Louisville, Kentucky

10 mars, Nationwide Arena, Columbus, Ohio

11 mars, Gainbridge Fieldhouse, Indianapolis, Indiana

16 mars, Simmons Bank Arena, North Little Rock, Arkansas

17 mars, Paycom Center, Oklahoma City, Oklahoma

18 mars, T-Mobile Center, Kansas City, Missouri

23 mars, Heritage Bank Center, Cincinnati, Ohio

24 mars, PPG Paints Arena, Pittsburgh, Pennsylvanie

25 mars, KeyBank Center, Buffalo, New York