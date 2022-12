Blake Shelton abandonne “The Voice” pour se concentrer sur la parentalité avec Gwen Stefani : “Je prends ce travail très au sérieux”

Blake Shelton traite les fils de Gwen Stefani comme s’ils étaient les siens.

“Même si je suis un beau-parent, je prends ce travail très au sérieux”, a-t-il déclaré au magazine People. “Les enfants me voient comme une personne très importante dans leur vie.”

Shelton a récemment annoncé qu’après la 23e saison de “The Voice” sur NBC, il se retirait de ses fonctions d’entraîneur.

“Si je m’éloigne de ma carrière à ce moment-là, la seule chose que je risque, c’est de regretter d’avoir raté des choses plus importantes dans la vie. Pour l’instant, ce sont nos enfants. Il ne s’agit pas moi plus et ne le sera plus jamais », a-t-il déclaré à propos de son passage à une vie moins axée sur le travail.

Stefani et Shelton se sont rencontrés sur “The Voice” et ont commencé à se fréquenter en 2015. Les deux se sont fiancés en octobre 2020 et se sont mariés en juillet 2021.

Le crooner country, 46 ans, était auparavant marié à sa collègue musicienne country Miranda Lambert de 2011 à 2015. De 2003 à 2006, Shelton était marié à Kaynette Williams.

Stefani, 53 ans, était auparavant mariée au rockeur Gavin Rossdale de 2002 à 16, après avoir demandé le divorce en 2015.

Ils partagent trois fils ensemble : Kingston, 16 ans ; Zuma, 14 ans ; et Apollon, 8.

Shelton a déclaré que ses beaux-enfants “m’ont appris quelque chose sur moi-même que je n’ai jamais su : je suis plus qu’un simple chanteur de country ou un gars loufoque. Je suis quelqu’un sur qui ils s’appuient réellement, et ce n’est pas une responsabilité que j’ai jamais eue et pas quelque chose dans lequel j’ai jamais envisagé d’être.

“C’est une autre forme d’estime de soi”, a ajouté le chanteur country. “Peut-être que c’est le contraire de l’estime de soi parce que vous vous mettez très bas sur l’échelon, et ils montent devant vous.”

Le jour de la fête des pères cette année, Stefani a rendu hommage à Shelton sur son Instagram, en écrivant sous une photo du couple avec leurs enfants, “bonne fête des pères @blakeshelton, nous t’aimons tous tellement que Dieu m’a vraiment donné pour les hauts et les bas.”

Les enfants ont eu un impact direct sur les décisions de carrière de Shelton, ce dernier expliquant : “[When they ask], ‘Pourquoi Blake n’est-il pas là ?’ Je prends ça à cœur. J’ai gagné beaucoup d’argent, mais vous ne pouvez pas racheter du temps. Je ne veux aucun regret.”

Shelton dit qu’il aime le plus passer du temps avec sa famille dans l’Oklahoma, loin de l’agitation d’Hollywood.

“On s’éloigne de tout [in L.A.]et nous sommes juste nous. C’est vraiment différent”, a-t-il ajouté. “C’est là que je me sens le plus à l’aise, heureux et en sécurité.”