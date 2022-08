Blake Masters averti de lever plus d’argent contre Mark Kelly

Les dirigeants républicains et les mégadonateurs avertissent le candidat au Sénat de l’Arizona GOP, Blake Masters, d’améliorer sa collecte de fonds, sinon il sera condamné dans sa tentative de renverser le sénateur démocrate Mark Kelly lors des élections de novembre, selon des personnes proches du dossier.

Masters a reçu des appels privés urgents ces dernières semaines de la part de dirigeants du GOP tels que le sénateur Rick Scott, R-Fla., Le chef du Comité sénatorial national républicain, ont expliqué ces personnes. Le NRSC est le bras de campagne officiel des républicains du Sénat et a dépensé plus de 6 millions de dollars pour affronter le rival de Masters, Kelly, selon les données de l’OpenSecrets non partisan.

Le siège de Kelly a longtemps été considéré comme une opportunité potentielle de ramassage pour les républicains, car le prévisionniste Cook Political Report qualifie la course de pile ou face. Un sondage récent, cependant, suggère que Masters prend du retard. Un sondage de Fox News réalisé en août montre Kelly menant Masters par 8 points. Un sondeur républicain de l’Arizona a déclaré Nouvelles de la BNC que ses propres sondages montraient que Masters suivait Kelly de 10 points.

Les mégadonateurs de longue date du GOP, qui veulent aider Masters à dépasser Kelly mais n’ont pas entendu parler de lui depuis qu’il a remporté la primaire du parti, ont inondé le candidat républicain d’appels, ont expliqué ces personnes.

Une personne familière avec l’un des récents appels à Masters a déclaré qu’un financier vétéran du GOP “lui avait lu l’acte d’émeute” et lui avait dit, en partie, qu’il devait commencer à collecter des fonds auprès de donateurs républicains plus riches et cesser de compter sur le dirigeant milliardaire de la technologie Peter Thiel , son collègue et ami de longue date, pour l’aider comme il l’a fait à la primaire. Ces personnes ont refusé d’être nommées afin de parler librement de conversations privées.

Kelly a massivement surpassé Masters, qui a remporté une primaire républicaine en Arizona ce mois-ci. La campagne du titulaire a rapporté plus de 54 millions de dollars au cours du cycle électoral de 2022, contre un peu plus de 4 millions de dollars pour la campagne des Masters, selon les dernières données de la Commission électorale fédérale.

Thiel a contribué 15 millions de dollars lors de la primaire à un super PAC pro-Masters, Saving Arizona. Il a fait don de 1,5 million de dollars au comité aussi récemment qu’en juillet. Masters était le directeur de l’exploitation de Thiel Capital, une société d’investissement fondée par Thiel.

Les appels aux Masters surviennent alors que même certains dirigeants républicains semblent remettre en question leurs candidats au Sénat. Interrogé sur ses prédictions pour les mi-mandats, le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell, R-Ky., a dit La “qualité du candidat” a beaucoup à voir avec la victoire aux élections sénatoriales. Il a ajouté qu’il pensait qu’il y aurait un “Sénat extrêmement fermé” après les élections de novembre.

Le Sénat est actuellement partagé à 50-50 entre démocrates et républicains.

Dans une déclaration à CNBC, le porte-parole du NRSC, Chris Hartline, n’a pas nié que Scott avait appelé Masters pour l’exhorter à améliorer son opération de collecte de fonds.

“Mark Kelly vote avec Joe Biden presque 100% du temps. Bien qu’il prétende être un modéré, il a soutenu les dépenses imprudentes de Washington et n’a rien fait pour résoudre la crise frontalière qui fait rage en Arizona. Le NRSC continuera de rappeler aux électeurs de l’Arizona Mark Le programme radical de Kelly et les projets de Blake Masters de se battre pour les familles de l’Arizona”, a déclaré Hartline en réponse aux questions sur le contact de Scott avec Masters.

Les données du tracker publicitaire AdImpact montrent que le NRSC a réservé un peu plus de 3,8 millions de dollars de publicités en Arizona pour septembre, mais rien pour octobre ou novembre. Le tracker publicitaire montre également que la campagne de Masters n’a pas encore réservé de temps d’antenne pour l’automne, tandis que l’équipe de Kelly a réservé plus de 10 millions de dollars d’espace publicitaire de septembre à novembre.

AdImpact dit qu’il n’a pas encore vu de données montrant le temps d’antenne de réserve de Saving Arizona soutenu par Thiel pour l’automne. La dernière dépense qu’il a vue du super PAC était le 2 août, le jour de la primaire républicaine du Sénat de l’Arizona. Le super PAC a dépensé plus de 10 millions de dollars lors de la primaire, dont près de 8,5 millions de dollars pour soutenir Masters, selon OpenSecrets.

Masters et sa campagne n’ont pas renvoyé de demandes de commentaires. Un porte-parole de Saving Arizona n’a pas répondu aux demandes de commentaires. Thiel et son porte-parole n’ont pas renvoyé les demandes de commentaires, y compris pour savoir si le donateur milliardaire du GOP prévoyait d’aider davantage Masters.

Les candidats et les groupes extérieurs des deux côtés de l’allée se sont combinés pour dépenser plus de 90 millions de dollars dans la course aux élections générales au Sénat en Arizona. Pourtant, les organisations démocrates semblent dépenser plus que leurs rivaux républicains dans l’État du Grand Canyon en publicités dans les mois à venir.

Les données d’AdImpact montrent que les groupes extérieurs démocrates réservent près de 28 millions de dollars de temps publicitaire en Arizona au cours des trois prochains mois. Les comités républicains ont jusqu’à présent dépensé un peu plus de 16 millions de dollars en achats de publicités dans le même laps de temps pour essayer d’aider Masters à dépasser Kelly, selon les données.