Blake Lively voit le Wrexham sauvage de Ryan Reynolds sur ESPN +

Ce fut une saison mouvementée pour Wrexham – le club gallois copropriété de Ryan Reynolds et Rob McElhenney d’Hollywood – avec le côté non-ligue reflétant le faste et le glamour de leur salle de réunion avec de véritables performances au box-office qui feront de la saison deux de “Bienvenue à Wrexham” un visionnage captivant.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Avec les stars de “Deadpool” et “Il fait toujours beau à Philadelphie” à la tête du navire, les Red Dragons sont non seulement en tête de la Ligue nationale de cinquième niveau, mais font également des progrès impressionnants dans la FA Cup après avoir résisté à l’opposition du championnat. dans les troisième et quatrième tours.

Choix de l’éditeur 2 Connexe

Après avoir vu Coventry City dans un thriller de sept buts au dernier tour, Wrexham a de nouveau présenté une démonstration très divertissante contre Sheffield United au Racecourse Ground dimanche, avec Reynolds une fois de plus dans la foule faisant rugir son équipe.

Les deux équipes ont réussi un match nul spectaculaire de 3-3 qui a commencé par un premier but pour les Blades après seulement 64 secondes et a culminé avec Wrexham menant 3-2 à la 87e minute pour concéder un égaliseur en profondeur dans le temps d’arrêt (diffuser une rediffusion sur ESPN + aux États-Unis).

Les choses ont commencé de façon chaotique lorsque Wrexham a fait un hachage de leur tweet d’avant-match lorsque l’absence d’un suffixe crucial a effectivement informé les fans qu’ils affrontaient le Sheffield FC, l’équipe hors championnat reconnue par la FIFA comme le plus ancien club de football existant au monde, plutôt que leurs véritables adversaires, Sheffield United.

🚨Appel à tous les fans du Sheffield FC… NE PAS se rendre à Wrexham ce soir, car ils jouent @SheffieldUnited et pas nous ! #TheWorldsFirst https://t.co/t4oyhfnfR3 – Club de football de Sheffield (@sheffieldfc) 29 janvier 2023

Avant le match, l’attaquant de Wrexham Paul Mullin (le meilleur buteur de la FA Cup jusqu’à présent cette saison) a dévoilé une paire de bottes personnalisées qu’il portera pour l’occasion qui comportait un hommage à son fils Albi, diagnostiqué autiste la semaine précédente.

La semaine dernière, mon petit garçon a reçu un diagnostic d’autisme. Heureusement, j’ai des gens formidables autour de moi pour m’aider. Albi étant autiste ne veut rien dire, c’est un garçon heureux et en bonne santé, pas différent des autres ! Juste quelques obstacles sur son chemin qu’il surmontera sûrement ! ❤️ #sensibilisation à l’autisme pic.twitter.com/DoLpMQRuaK —Paul Mullin (@PMullin7) 27 janvier 2023

Le jour du match, Mullin est entré sur le terrain porter une paire d’écouteurs antibruit qui sont utilisés par certaines personnes autistes pour aider à faire face à l’atmosphère potentiellement écrasante des jours de match.

Super Paul Mullin en effet ❤️ 🔴⚪️ #WxmAFC pic.twitter.com/HXFXFeAmRB — Wrexham AFC (@Wrexham_AFC) 29 janvier 2023

Reynolds a également été filmé en train de révéler son plan secret pour lutter contre la menace d’attaque des adversaires de Wrexham, qui sont sur la bonne voie pour être promus en Premier League pour la saison prochaine : quatre gardiens.

L’acteur canadien a également ravi la foule en mettant un point d’honneur à appelant son ami et partenaire commercial, McElhenneypour un soutien moral mutuel avant l’un des plus grands matchs de leur mandat.

Ryan Reynolds a appelé Rob McElhenney, copropriétaire de Wrexham, lors de leur match de FA Cup contre Sheffield United 😂 pic.twitter.com/9M8oMTZHsg — ESPN FC (@ESPNFC) 29 janvier 2023

McElhenney n’a pas pu faire le voyage au Pays de Galles car il était chez lui à Philadelphie regarder ses Eagles bien-aimés obtenir une place dans le Super Bowl avec une victoire sur les 49ers de San Francisco.

Près de 10 000 fans étaient présents à l’hippodrome, bien que la meilleure vue de la maison ait sans doute été appréciée par l’ouvrier du bâtiment qui regardait depuis le chantier derrière l’un des objectifs, où les travaux de réaménagement de l’ancien Kop Stand se poursuivent.

Simon Stacpoole/Hors-jeu/Hors-jeu via Getty Images

Des millions de personnes ont également regardé depuis leur domicile dans le monde entier, y compris le partenaire de Reynold, Blake Lively, qui a dit sur Instagram que son abonnement ESPN + offrait déjà un excellent rapport qualité-prix.

Lively n’a pas été déçu, car Reynolds a été obligé de supporter les hauts et les bas de la compétition anglaise à élimination directe en temps réel tout en regardant son équipe prendre les devants à travers Mullin avec des minutes restantes pour voir leurs rêves anéantis avec des secondes à jouer.

Chaque fan de football connaît ce sentiment 😭 pic.twitter.com/8OWWd1h4yH — ESPN FC (@ESPNFC) 29 janvier 2023

En mettant Wrexham devant à la 86e minute, le meilleur buteur Mullin a marqué son septième but de la saison en FA Cup (et son 27e but toutes compétitions confondues) qu’il a célébré en faisant un geste «A» tout en dédiant la frappe à son jeune fils.

Peter Byrne/PA Images via Getty Images

Malheureusement pour Reynolds et son équipe, un batteur à la 95e minute du défenseur de Sheffield United, Joe Egan, a brisé le cœur de Wrexham et leur a refusé le prestige de victoires consécutives en FA Cup contre des équipes trois divisions au-dessus d’eux.

Non pas que le copropriétaire du club, âgé de 46 ans, soit trop découragé, car il a tout de même pris le temps de rencontrer quelques-uns des jeunes supporters du club après le coup de sifflet final. Bien que le résultat n’ait peut-être pas tout à fait suivi le scénario, l’expérience a certainement semblé résonner avec Reynolds affirmant que le jeu avait été parmi les choses les plus excitantes qu’il ait jamais vues.

Lorsque @RMcElhenney et je suis entré dans tout ça, tout semblait si impossible. Mais impossible est @Wrexham_AFCla couleur préférée de. C’était l’une des choses les plus excitantes que j’ai jamais vues. Merci à tous les supporters de Wrexham qui sont venus et ont dirigé votre cœur vers ce terrain ce soir ⚔️🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿⚔️ pic.twitter.com/s4dbCDJS7W —Ryan Reynolds (@VancityReynolds) 29 janvier 2023

Il a même pu rencontrer les grands de la Premier League Alan Shearer et Mark Hughes.

Dans l’ensemble, le jeu était une bonne tranche de magie de tasse pure et non coupée. Et ils peuvent tout recommencer pour la rediffusion à Bramall Lane le 7 février.