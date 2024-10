Photo : Blake Lively travaille avec Anna Kendrick uniquement pour un « gain personnel : » Source

Blake Lively aurait dit oui à la suite de Une simple faveur avec Anna Kendrick.

Même si elle ne s’entend pas bien avec Anna Kendrick en raison de leurs différences de personnalité, Blake a accepté de jouer dans un nouveau projet avec Anna, selon Vie et style.

Il semblerait que ce projet permettra à l’épouse de Ryan Reynolds de limiter les dégâts en suivant l’étiquette de « méchante fille ».

S’exprimant à ce sujet, une source a déclaré: « Blake a maintenant eu le plus gros succès direct de sa carrière avec It Ends With Us, mais elle ne va pas se laisser décrire de manière permanente comme la méchante dans chaque projet qu’elle réalise à l’avenir. »

Ils ont ajouté : « En fait, elle s’y oppose fermement et s’assure que ses véritables alliés sachent à quel point ils sont appréciés. »

Selon cette confidente, les deux actrices ont « réussi à mettre de côté leurs différences de personnalité » pour travailler sur Une simple faveur 2 — un projet que certains dans la presse avaient jugé « impossible », après quoi ils sont passés à un nouveau sujet.