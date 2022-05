Blake Lively se transforme au Met Gala dans une robe Versace inspirée de l’architecture

Écrit par Jacqui Palumbo, CNN

Blake Lively a rendu hommage à l’architecture de New York dans une robe scintillante qui s’est radicalement transformée alors qu’elle marchait sur le tapis rouge du Met Gala lundi soir.

Lively et son mari Ryan Reynolds sont co-organisateurs de l’événement, et tandis que Reynolds portait un smoking plus classique de Ralph Lauren pour le thème “Gilded Glamour and White Tie”, Lively a été stupéfaite dans une robe Versace personnalisée inspirée du design Art Déco et les détails de certains des monuments les plus célèbres de New York.

Le code vestimentaire de la soirée a été inspiré par le Gilded Age, la période de 30 ans à la fin du XIXe siècle qui a vu la richesse monter en flèche pour les familles industrielles aux États-Unis et la mode exagérée pour la croûte supérieure de New York.

Lorsque Lively est arrivé pour la première fois, la robe Versace scintillante et perlée était enveloppée d’un nœud en satin cuivré surdimensionné. Mais alors qu’elle montait les escaliers menant à l’entrée du Metropolitan Museum of Art, son arc a été lâché pour révéler le reste de l’ensemble : une jupe longue dans un ton cuivré vieilli, rendant hommage à la patine de la Statue de la Liberté.

Blake Lively sur le tapis rouge du Met Gala 2022 au Metropolitan Museum of Art. Crédit: Angela Weiss/AFP/Getty Images

“J’ai patiné”, a déclaré Lively à LaLa Anthony lors de la diffusion en direct de Vogue. “Cette robe est un hommage à New York et à tant de bâtiments classiques et emblématiques.” Elle a montré certaines des références subtiles de la robe : “Ce sont des détails de l’Empire State Building, certains des drapés de la Statue de la Liberté… (et) la constellation de Grand Central Station.”

Les diadèmes se sont révélés être l’accessoire de la nuit, et Lively était l’un des nombreux à porter cet accessoire. Le sien était un groupe élégant avec sept pointes, une autre référence à Lady Liberty. Symbolisant les sept continents, l’acteur a expliqué qu’ils représentent “l’inclusivité, l’accueil et la liberté”. Elle a également demandé à la créatrice de bijoux Lorraine Schwartz de présenter 25 pierres pour les 25 fenêtres des statues emblématiques.

“” Qui va réellement compter les pierres? “”, se souvient-elle, Schwartz lui a demandé. “‘Moi, je suis une Vierge'”, a-t-elle répondu en riant.

“Cette année a été particulièrement éprouvante pour les nerfs en tant que l’un des hôtes”, a-t-elle déclaré à Anthony. “Je pensais qu’une perspective soignée sur le thème serait de regarder la ville que j’aime tant et l’architecture, plutôt que simplement la mode.”