Blake Lively s’amuse en photo de bikini au bord de la piscine avant son 35e anniversaire: “Summer lovin”

Blake Lively s’éclate !

Lively, 34 ans, s’est rendue sur Instagram mercredi et a partagé une photo en bikini avec une légende faisant référence au film à succès de 1978 “Grease”.

“Summer lovin’ … m’a fait exploser”, a-t-elle légendé son message, en identifiant son mari Ryan Reynolds. Son rare poste de bikini a été partagé la veille de son 35e anniversaire.

L’ancienne de “Gossip Girl” a affiché sa silhouette dans un bikini blanc alors qu’elle posait au bord de la piscine. Le message de Lively a été inondé de bons vœux avant son anniversaire et Reynolds a rejoint les fans et ses pairs en écrivant : “Wrexham est l’Ibiza du Pays de Galles”.

Reynolds est le propriétaire du club de football Wrexham basé au Pays de Galles. Le couple a assisté à un match au stade de Wembley à Londres en mai.

Oliva Newton-John, la chanteuse derrière les paroles de Lively, est décédée “paisiblement dans son ranch du sud de la Californie ce matin, entourée de sa famille et de ses amis”, selon un post Instagram partagé par sa famille. Elle avait 73 ans.

“Nous demandons à chacun de respecter l’intimité de la famille pendant cette période très difficile. Olivia a été un symbole de triomphe et d’espoir pendant plus de 30 ans, partageant son parcours avec le cancer du sein.”

Le poste de bikini rare de Lively survient quelques mois après qu’elle ait crédité ses trois enfants, qu’elle partage avec Reynolds, de lui avoir donné un regain de confiance.

“Je pense qu’avoir des enfants pour moi m’a fait me sentir tellement plus dans ma peau”, a-t-elle déclaré à Forbes en mai. “Je ne me suis jamais sentie plus moi-même ou à l’aise dans mon propre corps ou plus confiante – pour ne pas dire qu’il n’y a pas une multitude d’insécurités qui me viennent un million de fois par jour, mais je me sens incroyablement bien.”

Lively a poursuivi: “Je pense juste que grandir, avoir des enfants, toutes ces choses m’ont donné l’impression de ne vouloir faire que des choses où je peux avoir des collaborations vraiment significatives et avoir la paternité. Je crois aux collaborations vraiment précieuses et c’est là que je ‘ J’obtiens mon épanouissement ces jours-ci et je n’ai jamais été aussi heureux, professionnellement.”

Lively et Reynolds fêteront leur 10e anniversaire de mariage cette année. Ils partagent trois enfants : James, 7 ans, Inez, 5 ans et Betty, 2 ans. Les deux se sont rencontrés pour la première fois en 2010 lorsqu’ils étaient à la fois dans le film “Green Lantern”.

Reynolds a joué Green Lantern et Lively a joué son amour Carol Farris. Lors de leur première introduction, Lively et Reynolds étaient en couple. Lively sortait avec Penn Badgley, qui était sa co-vedette de “Gossip Girl”, tandis que Reynolds était marié à la star de Marvel Scarlett Johansson.