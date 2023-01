Blake Lively Rocks Crop Top Dans Avant & Après Baby Bump Photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : FANTÔME/Shutterstock

Belle maman ! Une fille bavarde alun Blake Lively, 35 ans, a fait une blague pleine d’esprit dans sa légende le 2 janvier, lorsqu’elle s’est rendue sur Instagram pour révéler ses photos avant et après de la bosse de bébé. “Je fais le programme d’entraînement de @donsaladino depuis des mois maintenant. Quelque chose ne fonctionne pas », a-t-elle légendé le post hilarant. Sur les photos, Blake portait un soutien-gorge de sport noir, un pantalon de survêtement et des baskets Nike. Les instantanés du ventre de grossesse qui grandit surviennent près de quatre mois après que la star a révélé qu’elle était enceinte pour la quatrième fois !

Beaucoup des 37,1 millions d’abonnés Instagram de la beauté blonde ont profité de la section des commentaires pour complimenter Blake sur son look de grossesse. “Tu es superbe Blake!”, A écrit un admirateur, tandis qu’un autre a ajouté: “Oh mon Dieu, ça devient définitivement viral!” Même l’entraîneur de Blake, Don Saladino, n’a pas pu s’empêcher d’ajouter une série d’emojis rieurs aux instantanés. Un fan séparé a noté que le ventre grandissant de Blake est, bien sûr, dû à son mari, Ryan Reynolds, 46. « C’est parce que vous suivez le régime de Ryan Reynolds. Ventre plein [sic] bébés. Cela fait du bien au corps », ont-ils écrit, accompagnés d’émojis de rire.

Comme mentionné ci-dessus, les instantanés avant et après de Blake surviennent près de quatre mois après qu’elle a fait ses débuts avec son baby bump le 14 septembre 2022. La bombe a assisté à Forbes‘ Power Women’s Summit à New York et a porté une robe à paillettes dorées avec des talons blancs vertigineux. “@forbes pour m’avoir fait parler @bettybuzz, @grameenamerica et posséder ce en quoi vous croyez. Un tel honneur. Et merci à tous ceux qui m’ont rendue brillante », a-t-elle légendé le post Instagram du 17 septembre.

Plus tard, le 17 septembre, la starlette s’est rendue sur Instagram pour partager un carrousel de photos de sa grossesse et a critiqué les paparazzi dans sa légende. “Voici des photos de moi enceinte dans la vraie vie, donc les 11 gars qui attendent devant chez moi pour un [unicorn emoji] l’observation me laissera tranquille », a-t-elle commencé. « Vous me faites peur, moi et mes enfants. Merci à tous les autres pour tout l’amour et le respect et pour continuer à ne plus suivre les comptes et les publications qui partagent des photos d’enfants. Vous avez tout le pouvoir contre eux. Et merci aux médias qui ont une ‘No Kids Policy’. Vous faites tous la différence. Beaucoup d’amour! Xxb. »

C’est le quatrième enfant de Blake avec le Dead Pool Star. Le couple, qui s’est marié en 2012, partage trois enfants : James8, Inès5, et Betty, 3. La fondatrice de Betty Buzz et Ryan ont posé ensemble pour une adorable photo de Noël le 5 décembre, dans laquelle Blake arborait son baby bump en pyjama de Noël. « Nous avons rencontré Jessica Claus et son mari sur le Polar Express. Elle était tout ce dont j’avais toujours rêvé depuis mon enfance. Elle sentait la brioche à la cannelle et la sangria », a légendé le fier papa de trois enfants.

La femme de 35 ans a expliqué comment le fait d’avoir des enfants l’avait rendue plus confiante lors d’une interview en mai 2022 avec Forbes. “Je pense qu’avoir des enfants, pour moi, m’a fait me sentir tellement plus dans ma peau”, a déclaré le Faveur simple a déclaré la star à l’époque. “Je ne me suis jamais senti plus moi-même ou à l’aise dans mon propre corps ou plus confiant – pour ne pas dire qu’il n’y a pas une foule d’insécurités qui me viennent un million de fois par jour, mais je me sens incroyablement bien installé.”

