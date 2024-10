Blake Lively réagit au fait que Travis et Jason Kelce regardent son premier film

Blake Lively a répondu aux remarques de Travis Kalce et Jason Kelce sur son film sur le passage à l’âge adulte de 2005 : Fraternité des pantalons de voyage.

Lively a consulté ses histoires Instagram le vendredi 18 octobre et a partagé une réaction détaillée aux commentaires de Jason sur le pantalon impliqué dans le film qui, selon lui, « n’avait pas grand-chose à voir avec l’intrigue ».





L’actrice a commencé à dire qu’elle et ses camarades, America Ferrera, Amber Tamblyn et Alexis Bledel « avaient ajouté le pantalon après l’écriture du livre parce qu’on lui avait donné la note d’ajouter un » élément magique « . «

» Attention, c’est à ce moment-là Harry Potter a frappé, alors tout le monde recherchait de la magie dans les livres jeunesse », a poursuivi Lively. « Elle a utilisé le pantalon comme un objet tangible pour illustrer la magie parfois inexplicable du lien féminin. Celui qui nous relie invisiblement, de près ou de loin. »

« Et voilà le pantalon de voyage », fit-elle remarquer. « Le jegging Sisterhood of the Travelling n’a pas vraiment frappé. Maintenant, ce serait le bas de pyjama en jean imprimé Sisterhood of the Travelling. Je suis là pour tous. »

Dans le film sur le passage à l’âge adulte de 2005, Bledel a joué le rôle de Lena, Ferrera celui de Carmen, Lively celui de Bridget et Tamblyn celui de Tibby.

Jason et Travis ont fait l’éloge du personnage de Lively et ont déclaré qu’elle l’avait « tué » dans son premier film.

« Elle a fait un travail absolument merveilleux dans le rôle de Bridget », a noté Jason avant que Travis n’ajoute : « C’était peut-être un peu biaisé, mais je pensais que l’histoire de Bridget était la plus pertinente et la plus amusante. »