Blake Lively portait l’étiquette du moment sur le tapis rouge au gala du LACMA

Au cours de la dernière année, les tapis rouges ont soudainement été dominés par une marque en particulier : Tamara Ralph. Angelina Jolie, Jennifer Lopez, Florence Pugh et Halle Berry ne sont que quelques-unes des stars qui ont récemment enfilé les robes de soirée du créateur. Il semblait donc naturel que Blake Lively apporte une des créations dramatiques de Ralph au gala du LACMA à Los Angeles hier soir ; Ralph a Après tout, elle a fait des grands événements hollywoodiens sa spécialité.

Lively portait un look de la collection couture automne 2023 de Tamara Ralph, comprenant une cape en taffetas de soie de couleur mandarine superposée sur un robe courte en cotte de mailles incrusté de cristaux d’or rose, de rose et de topaze. Ce n’est pas non plus la première fois que Lively fait appel à la créatrice pour créer un ensemble qui fait tourner les têtes : alors qu’elle faisait la presse pour son film Ça se termine avec nous plus tôt cette année, Lively portait la robe intarsia en maille de cristal de Ralph avec des appliqués floraux (et, bien sûr, une cape à plumes).

Photo : Getty Images

Étant donné que la star adore les designs colorés et les silhouettes volumineuses (regardez ici ses nombreux moments gagnants sur le tapis rouge au fil des ans), elle et Ralph ont tout à fait du sens en tant que collaborateurs. De plus, dans ses nuances automnales d’orange et de rose, le look de Lively correspondait à l’ambiance de la saison. Pourquoi ne pas aimer ça ?