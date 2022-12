Blake Lively montre son ventre arrondi en pyjama de Noël : Photo – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit image : RCF/MEGA

Blake Lively35 ans, et son mari, Ryan Reynolds, 46 ans, sont dans l’esprit des fêtes, car ils ont passé du temps avec le Père Noël et Jessica Claus le 5 décembre. « Nous avons rencontré Jessica Claus et son mari sur le Polar Express. Elle était tout ce dont j’avais toujours rêvé [sic] Depuis que j’étais un enfant. Elle sentait la brioche à la cannelle et la sangria », Dead Pool star a légendé le joli instantané. Sur la photo, une Blake enceinte a bercé une robe rose et une paire de pyjamas de Noël avec des elfes et des flocons de neige. Ryan, pour sa part, avait l’air confortable dans un sweat-shirt de football, un bonnet, un pantalon noir et des baskets blanches.

Beaucoup des 46,7 millions d’abonnés Instagram de Ryan ont résonné dans les commentaires sur la femme du Père Noël, Jessica. “J’avais aujourd’hui des années quand j’ai appris que Mme Claus était une JESSICA”, a écrit un fan, tandis qu’un autre a répondu, “SON NOM EST JESSICA ??” Un autre fan a commenté la remarque de l’homme de 46 ans concernant l’odeur de Mme Claus. « Sangria et brioches à la cannelle ! C’est tout à fait le combo. Êtes-vous enceinte ?!”, a plaisanté l’admirateur.

Le mari de Blake est également dans l’esprit des fêtes depuis un moment maintenant, comme son film, Fougueux, créé via AppleTV+ le 11 novembre. « Incroyable ce qu’une année de cours de claquettes peut faire. Si seulement Sera [Ferrell] et je les ai pris. #Spirited on @AppleTVPlus », Ryan a sous-titré la bande-annonce du film via Instagram le 2 novembre. Plus tard, le 7 novembre, Ryan a partagé une vidéo hilarante sur le fait d’être dans le film de Noël aux côtés de Will. “Avez-vous une idée de ce que c’est que d’être dans un film de Noël avec Will Ferrell qui n’est pas Elfe?”, a déclaré le père de trois enfants. “Fougueux n’est pas Elfece n’est pas Dead Pool non plus », a répondu Will. “C’est une comédie musicale, c’est drôle.”

Le contenu des vacances de Blake et Ryan arrive environ trois mois après le Une fille bavarde alun a fait ses débuts avec son baby bump à New York le 14 septembre. La maman chic a porté une mini-robe dorée à paillettes pour le 10e sommet annuel Forbes Power Women’s Summit dans la Grosse Pomme. Elle était à l’événement pour discuter de son entreprise, Betty Buzz, et a partagé le moment via Instagram. “@forbes pour m’avoir fait parler @bettybuzz, @grameenamerica et posséder ce en quoi vous croyez. Un tel honneur”, a légendé Blake la photo du 17 septembre.

Ryan et la bombe blonde sont parents de trois adorables enfants, dont Jamessept, Inès6 et Betty Reynolds, 3. Blake est également allée sur Instagram le 17 septembre pour partager un carrousel de photos de sa grossesse et claquer des paparazzi. “Voici des photos de moi enceinte dans la vraie vie, donc les 11 gars qui attendent devant chez moi pour un [unicorn emoji] l’observation me laissera tranquille », commençait sa légende. « Vous me faites peur, moi et mes enfants. Merci à tous les autres pour tout l’amour et le respect et pour continuer à ne plus suivre les comptes et les publications qui partagent des photos d’enfants. Vous avez tout le pouvoir contre eux. Et merci aux médias qui ont une ‘No Kids Policy’. Vous faites tous la différence. Beaucoup d’amour! Xxb. » Le couple de célébrités est marié depuis 2012 et a célébré son 10e anniversaire de mariage le 9 septembre.