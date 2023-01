Blake Lively jouera dans l’adaptation cinématographique du roman “Ça finit avec nous”

Le roman de Colleen Hoover de 2016, Ça se termine avec nous, a plus de 200 000 évaluations sur Amazon, avec une moyenne de 4,5 étoiles sur 5. Et l’histoire est maintenant en route vers le grand écran. Dans une vidéo Instagram publiée jeudi, Hoover a révélé que Blake Lively jouera Lily Bloom, une fleuriste d’une petite ville, et Justin Baldoni (Jane the Virgin) jouera Ryle, le neurochirurgien dont elle tombe amoureuse. Baldoni réalise également le film. Aucune date de sortie n’a été donnée.

“Blake Lively, vous tous”, dit Hoover dans la vidéo. “C’est mon rêve Lily.”

Tout le monde n’était pas aussi enthousiaste que Hoover.

“Blake Lively étant choisi comme Lily Bloom dans Ça finit avec nous est déroutant parce que le personnage a 23 ans dans le livre et que Blake a 12 ans de plus ??? comme s’ils n’auraient pas pu avoir quelqu’un d’âge approprié”, a écrit une personne sur Twitter.

blake animé étant casté comme fleur de lys dans ça se termine avec nous est déroutant parce que le personnage a 23 ans dans le livre et blake a 12 ans de plus ??? comme n’auraient-ils pas pu avoir quelqu’un d’âge approprié – amika (@amikagott) 27 janvier 2023

D’autres semblaient penser que Lively, qui est peut-être mieux connue pour ses performances dans l’émission télévisée Gossip Girl et dans le drame policier de 2010 The Town, se baisse pour jouer dans le film.

“Blake, bébé, s’il te plaît, ne t’associe pas à ces ordures, tu es trop bon pour ça”, a écrit une personne.

Un autre a déclaré: “Blake Lively a vraiment accepté de jouer une fleuriste nommée Lily Blossom Bloom, soyez si sérieux.”

Découvrir que Blake Lively joue dans l’adaptation cinématographique de Colleen Hoovers “Ça se termine avec nous” a ruiné ma NUIT ENTIÈRE. blake bébé s’il te plaît ne t’associe pas à cette poubelle, tu es trop bon pour ça 😭😭😭 – em (version taylor) (@mirrorballbabe) 27 janvier 2023

quelqu’un me dit que colleen hoover plaisante à propos du film ça se termine avec nous en cours de réalisation avec blake alive dans le rôle principal – ema (ère éternelle) (@hotasswifting) 27 janvier 2023

Le livre parle de violence domestique, et dans la vidéo, Hoover a montré aux fans la maison dans laquelle sa mère a déménagé avec sa famille quand Hoover avait 4 ans. Elle a félicité sa mère pour “nous avoir sortis d’une situation effrayante” et avoir amené la famille à la maison. Hoover a été ouvert sur le fait que les mauvais traitements infligés par son père à sa mère ont inspiré It Ends With Us.

Hoover a vendu plus de 20 millions de livres, et It Ends With Us a été le livre imprimé le plus vendu en 2022, rapporte Variety, figurant sur la liste des meilleures ventes du New York Times pendant plus de 90 semaines.

Il y avait des plans pour un livre de coloriage pour adultes sur le thème Ça finit avec nous, mais l’éditeur Atria Books a annulé ce projet plus tôt ce mois-ci après un contrecoup en raison des thèmes sérieux du livre.

“Le livre de coloriage a été développé avec la force de Lily à l’esprit, mais je peux absolument voir à quel point c’était sourd”, Hoover a écrit sur Instagram le 11 janvier.