Blake Lively et ses filles de Taylor Swift dansent au Eras Show de Madrid

Gotham/GC Images

Les véritables homonymes de Taylor Swiftc’est Folklore Les personnages étaient présents au spectacle Eras Tour du mercredi 29 mai à Madrid, avec Blake Lively emmenant ses filles – James, Inez et Betty – pour assister à la première des deux représentations de la pop star au stade Santiago Bernabéu.

Les caméras des fans ont capturé l’actrice en train d’interagir avec les spectateurs avant le début du spectacle, se déplaçant dans une section VIP fermée sur le sol du stade avec ses enfants et les sœurs Haim – Danielle, Este et Alana. Pendant la performance de trois heures de Swift, Lively a pris des vidéos de ses filles et a dansé joyeusement avec elles sur des morceaux tels que « Shake It Off ».

Lors d’un moment spécial de la nuit pour Lively et ses enfants – que le Une fille bavarde ancien élève partage avec Ryan Reynolds, ainsi qu’un quatrième enfant dont le nom n’a pas encore été révélé – le 14 fois lauréat d’un Grammy a interprété « Betty » à la guitare. Swift a nommé les trois personnes fictives mentionnées dans son triangle amoureux musical d’adolescent d’après les filles de ses amis, et avant de jouer le morceau mercredi soir, a déclaré à la foule avec un sourire : « On Folklorecertains de mes personnages préférés s’appellent James, Inez et Betty !

Le dernier concert de Swift n’est pas la première fois que Lively et ses filles assistent à un spectacle Eras. Ils étaient également présents à la représentation de la chanteuse à Philadelphie en mai – où ils ont reçu un message spécial sur scène de la part de la tête d’affiche elle-même – et Reynolds a déclaré dans un récent AUJOURD’HUI interview : « Ma femme et mes enfants sont allés chez cinq d’entre eux, cinq ou six maintenant. »

Lively a récemment joué dans Ça se termine avec nous, une adaptation cinématographique du roman à succès du même nom de Colleen Hoover. La bande-annonce du projet a été publiée quelques semaines seulement avant le concert d’Eras, et elle présentait un autre des films de Swift. Folklore favoris des fans, « Mes larmes Ricochet ».

Regardez des extraits de Lively et de sa famille profitant de la tournée Eras avec HAIM ci-dessous.