Blake Lively et Ryan Reynolds dansent pendant le spectacle Eras Tour de Taylor Swift

Les noms des enfants de Blake Lively et Ryan Reynolds sont mentionnés dans les chansons de Taylor Swift

Blake Lively et Ryan Reynolds ont soutenu leur amie proche Taylor Swift lors de son concert Eras Tour à la Nouvelle-Orléans vendredi soir.

Dans les vidéos enregistrées par les fans, on peut voir Lively et Reynolds danser dans la foule au Caesars Superdome.

Le couple, marié depuis 12 ans, a déjà assisté à deux concerts de la tournée Eras Tour de Swift. Ils ont amené leurs enfants à l’un des concerts et ont profité de l’autre seuls.

Le Ça se termine avec nous l’actrice et la Deadpool et Wolverine la star partage ses filles James, neuf ans, Inez, huit ans, Betty, cinq ans, et son fils Olin, un an.

En septembre 2023, James et Inez ont assisté à la tournée de Philadelphie du hitmaker Lavender Haze avec leur mère Blake.

Le chanteur a dit gentiment : « Salut, James ! Salut Inès ! quand elle a repéré le duo.

La relation étroite de la gagnante d’un Grammy avec le couple se reflète dans le fait qu’elle inclut les noms de leurs enfants dans les paroles de ses chansons. Elle a nommé sa chanson Betty après leur fille et a mentionné Inez et James dans les paroles.

Cela survient après que Swift ait reçu un accueil approprié lorsqu’elle s’est rendue à la Nouvelle-Orléans avant sa résidence de trois nuits. Le superdome était orné d’un grand bracelet d’amitié sur lequel on pouvait lire «Taylor Swift, The Eras Tour», faisant référence aux bracelets d’amitié que ses fans portent pour commémorer ses spectacles.