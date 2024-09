Blake Lively et Ryan Reynolds continuent leur tournée PDA en se tenant la main à New York après le drame It Ends With Us

Blake Lively et Ryan Reynolds ont affiché leur amour lors de leur promenade à New York mardi.

La sirène du cinéma de 37 ans et le beau gosse hollywoodien de 47 ans – qui se sont mariés en 2012 et ont été repérés lundi – se sont tenus la main lors de leur sortie à Big Apple.

Ils étaient coordonnés avec style : Lively a glissé un t-shirt noir dans un jean anthracite et Reynolds a associé une chemise de travail gris foncé à un pantalon vert forêt.

La mère de quatre enfants, qui a rendu hommage à Britney Spears en août, a complété son look avec des chaussures à plateforme noires.

Cela fait suite à des informations selon lesquelles Reynolds veut sauver la carrière de Lively au milieu des retombées de son drame It Ends With Us.

Lors de leur promenade mardi, Blake a laissé tomber ses longs cheveux blonds sur un côté de sa poitrine.

Elle portait un sac à main Chanel à imprimé pied-de-poule sur son torse, en bandoulière.

Et la fashionista a accessoirisé son look avec l’une des dernières tendances de la saison : un collier à breloques épais.

Ryan portait une paire de lunettes de soleil marron, qui complétaient ses chaussures marron.

Blake a dû faire face à des réactions négatives ces dernières semaines en raison de son nouveau film It Ends With Us, bien qu’il ait bien marché au box-office.

L’actrice a été accusée d’avoir fait la promotion du film, qui traite de la violence domestique, de manière insensible, en évitant de discuter du sujet sur les réseaux sociaux et tout au long de la tournée de presse.

Elle aurait également été impliquée dans une rumeur de querelle avec le réalisateur du film et sa co-star, Justin Baldoni.

Le tournage de la suite du livre, It Starts With Us, est imminent, mais un rapport récent affirme que Reynolds est prêt à racheter la participation de Baldoni dans la franchise pour s’assurer que sa femme n’ait pas à travailler à nouveau avec l’acteur.

Ryan a accompagné Blake à l’avant-première de It Ends With Us à New York le 6 août

Lively aurait été « assez surprise par la réaction et le drame » et la situation lui aurait « semblé hors de contrôle »

Un initié a dit Vie et style que Reynolds est prêt à offrir des « millions » à la star.

« C’est le plus grand film que Blake ait jamais réalisé. Ryan veut s’assurer qu’elle ne sera pas remplacée dans la suite », a déclaré la source.

La société de production de Justin, Wayfarer Studios, détiendrait les droits de la suite après l’avoir acquise en 2019.

It Starts With Us reprend après la fin du premier roman et se concentre sur la relation entre Lily Bloom (Blake) et Atlas Corrigan (Brandon Sklenar), bien que le personnage de Justin, Ryle Kincaid, soit toujours présent.