Blake Lively est un poète torturé lors de la tournée Eras de Taylor Swift à Madrid

Longue vie Taylor Swiftl’amitié avec Blake Lively.

Le Ça se termine avec nous L’actrice a pris la voiture de fuite jusqu’à Madrid afin de soutenir l’interprète de « Quinzaine » lors de sa tournée Eras Tour le 29 mai – et Blake a certainement profité au maximum de son voyage.

Pendant le concert, l’homme de 36 ans a été repéré assis dans l’étage du stade Santiago Bernabéu, profitant du spectacle aux côtés Alana Haïm, Este Haim et Danielle Haïm de Haïm. Dans un clip de la série, Taylor a même mentionné Blake et Ryan Reynolds‘ enfants-James8, Inès7, et Betty4—avant d’interpréter « betty », qui fait référence à leurs noms dans les paroles.

Bien sûr, Blake a déjà assisté à l’émission de sa meilleure amie.

En mai 2023, le Une fille bavarde ancienne élève a amené ses deux enfants aînés la voir se produire à Philadelphie, où Taylor leur a offert un » cri lors de sa performance de « All Too Well ». Après la fin de son set, les plus petits ont également été aperçus sortant de la scène avec la gagnante d’un Grammy et leur mère, qui a également accueilli un quatrième bébé avec Ryan en février.