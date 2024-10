Blake Lively donne une touche durable à la pure tendance avec Ryan Reynolds

Blake Lively a apporté la pure tendance lors d’une soirée en amoureux vendredi, en sortant avec son mari Ryan Reynolds à New York. Le couple était accompagné de Taylor Swift et Travis Kelce alors que le célèbre quatuor dînait dans le quartier branché de SoHo à Manhattan.

Lively arborait un look vintage complet de Paola Frani, qui comprenait une robe marron à manches longues avec des détails en crochet et des collants assortis. Elle a accessoirisé avec des bottes à lacets Valentino assorties et un sac à rabat Chanel en tweed. L’actrice portait ses tresses blondes par vagues, tandis que son maquillage se composait d’un fard à paupières beige et d’un fard à joues rose.

Ryan Reynolds et Blake Lively le 11 octobre à New York. Images du GC

Reynolds, quant à lui, portait une veste-chemise blanche avec un col brodé, un pantalon bleu marine et des bottines en daim marron.

Swift portait un haut corset Gucci monogrammé en dentelle, ajoutant une minijupe plissée RTA en cuir, un sac Saddle Dior noir et un manteau Ralph Lauren à double boutonnage camel. La pop star a complété son look avec des bottes à plateforme de Louis Vuitton, ainsi que sa lèvre rouge audacieuse emblématique.

Les styles transparents ont continué à peupler les podiums au cours de la saison printemps 2025, avec des marques telles que Tory Burch, Chloé et Alexander McQueen, entre autres, présentant des tissus à peine visibles.

Taylor Swift et Travis Kelce le 11 octobre à New York. Images du GC

En août, Lively a assisté à la première londonienne de son film « It Ends With Us » dans une robe bustier de la collection couture automne 2024 de Tamara Ralph. La robe fleurie de Lively, qu’elle a associée à un pardessus à plumes rouges, présente des mailles et des appliqués cristallisés. Ses accessoires comprenaient des escarpins en maille Christian Louboutin et une pochette rose Judith Leiber. Les bijoux Lorraine Schwartz, notamment des boucles d’oreilles, des bracelets et des bagues, complétaient son look.

Justin Baldoni réalise et joue dans l’adaptation sur grand écran du roman à succès de Colleen Hoover, sorti pour la première fois en 2016. Jenny Slate, Hasan Minhaj et Brandon Sklenar sont les costar.