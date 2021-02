Vendredi, dans des publications sur son histoire Instagram, l’actrice a partagé une image de son apparition à la télévision dans « The Tonight Show Starring Jimmy Fallon » en 2020, peu de temps après la naissance de son troisième enfant.

Même si elle sourit sur la photo, elle a dit qu’elle se souvenait avoir eu du mal à trouver une tenue pour l’apparence parce que « personne n’avait d’échantillons qui me correspondent après l’accouchement ».

« J’ai assemblé une chemise et une robe @lavinoffical de @netaporter pour créer cette jolie tenue », a-t-elle écrit dans l’histoire d’Instagram, ajoutant que « tant de vêtements de magasins ne correspondaient pas non plus ».

« Cela n’envoie pas un excellent message aux femmes lorsque leur corps ne correspond pas à ce que les marques ont à offrir. C’est aliénant et déroutant. J’aurais aimé me sentir aussi confiant que je le fais maintenant, un an plus tard avec le recul. m’a donné un bébé. Et je produisais toute la nourriture de ce bébé. Quel beau miracle. Mais au lieu de me sentir fier, je me sentais en insécurité. Simplement parce que je ne rentre pas dans mes vêtements. Comme c’est ridicule rétrospectivement.