Blake Lively dévoile son secret après les critiques de « It Ends With Us »

Blake Lively est revenue sur les réseaux sociaux, un mois après Ça se termine avec nous controverse.

Le Ça se termine avec nous La star a partagé un doux hommage d’anniversaire à son ami, le photographe de célébrités Guy Aroch, sur son histoire Instagram dimanche soir 22 septembre.

Il convient de mentionner que le message est arrivé environ un mois après la controverse entourant son dernier film au milieu d’une prétendue querelle entre Lively et son Ça se termine avec nous costar et réalisateur Justin Baldoni.

En ce qui concerne la publication, elle a écrit sur l’image : « @guyaroch, le jour de l’appréciation, c’est tous les jours dans ma famille. Mais aujourd’hui, c’est son anniversaire », tout en partageant une photo d’Aroch posant pour un selfie avec Lively et son mari, Ryan Reynolds.





En ce qui concerne la légende, Lively a continué : « Cet homme se montre. Littéralement. Créativement. Pratiquement. Émotionnellement. Il est là pour vous dans les meilleurs moments. Dans les pires moments. Il fait en sorte que tous ceux qui l’entourent deviennent les plus créatifs. Les plus confiants. Il vous donne le sentiment que tout est possible. Et c’est le cas avec lui dans votre coin. »

De plus, Lively a conclu en écrivant : « Je suis l’heureuse bénéficiaire de deux décennies d’amitié avec cet homme et sa belle et tout aussi généreuse, gentille et talentueuse famille. Ma vie ne serait pas ce qu’elle est aujourd’hui sans toi, Guy. Je t’aime profondément. Aujourd’hui et pour toujours. »

Selon Hebdomadaire américainl’ancien Une fille bavarde L’actrice est restée largement à l’écart des réseaux sociaux depuis la sortie le 9 août de It Ends With Us, une adaptation du roman à succès de Colleen Hoover de 2016.

Selon la publication, les fans ont remarqué que Baldoni n’était pas apparu dans les interviews de groupe avec le reste du casting avant la sortie, et qu’il n’avait pas été photographié avec Lively et ses co-stars lors de la première du film à New York le 6 août.

De plus, le site a rapporté : « Il y avait deux camps sur le film, l’équipe Blake et l’équipe Justin. Cette lutte créative a donné le ton à l’expérience négative qui s’est déroulée en coulisses et qui a conduit à ce qu’ils ne parlent plus. »

En outre, il a également été largement rapporté que Lively, productrice du film, avait commandé sa propre version du film à Deadpool et Wolverine rédacteur en chef Shane Reid.