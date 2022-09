Blake Lively confirme qu’elle et Ryan Reynolds attendent un quatrième enfant dans une publication Instagram

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Blake Lively s’est rendue sur son compte Instagram dimanche pour confirmer qu’elle et son mari Ryan Reynolds attendaient un quatrième enfant.

L’actrice a partagé une série de photos d’elle enceinte, aux côtés de Reynolds et d’amis célèbres comme Taylor Swift.

Elle a expliqué qu’elle avait partagé ses photos de baby bump dans le but de lutter contre les paparazzi “qui attendaient devant chez elle”.

“Voici des photos de moi enceinte dans la vraie vie pour que les 11 gars qui attendent devant chez moi pour une observation me laissent tranquille”, l’ancienne de “Gossip Girl” a légendé la série de photos. “Merci à tous les autres pour tout l’amour et le respect et pour continuer à ne plus suivre les comptes et les publications qui partagent des photos d’enfants. Vous avez tout le pouvoir contre eux. Et merci aux médias qui ont une “politique sans enfants”. Vous faites tous la différence.”

Ce n’est pas la première fois que Lively applaudit les paparazzi. En 2021, elle a claqué un compte Instagram après que son utilisateur aurait partagé une photo d’elle et des trois jeunes filles de Reynolds : James, Inez et Betty.

“C’est tellement dérangeant”, a commenté Lively sous la photo. “Je vous ai personnellement dit que ces hommes traquent et harcèlent mes enfants. Et vous publiez toujours. Vous avez dit que vous arrêteriez. Vous m’avez personnellement promis. Ce n’est pas une appréciation désinvolte. . Supprimer. S’il vous plaît.”

L’utilisateur a ensuite supprimé la photo, après quoi Lively s’est rendue sur son Instagram pour la partager grâce à ceux qui ont montré son soutien.

Lively et Reynolds fêteront leur 10e anniversaire de mariage cette année. Les deux se sont rencontrés pour la première fois en 2010 lorsqu’ils ont joué dans le film “Green Lantern”.