Blake Lively célèbre l’anniversaire de son mari Ryan Reynolds avec une sortie en famille à la comédie musicale de Broadway

Blake Lively a offert à son mari, Ryan Reynolds, une soirée de divertissement alors qu’ils célébraient mercredi le 48e anniversaire de la star de « Deadpool & Wolverine ».

L’ancien de « Gossip Girl » a emmené Reynolds et leurs trois filles voir une représentation en matinée de la comédie musicale « & Juliet », nominée aux Tony. par personne.

« Je ne sais pas quoi lui offrir pour son anniversaire ? Que lui offrez-vous pour son anniversaire ? Je sais qu’il aime les comédies musicales, j’aime les comédies musicales, les enfants adorent les comédies musicales. C’était donc le bon choix ! Lively l’a déclaré aux acteurs dans les coulisses après la représentation, selon une source présente au Stephen Sondheim Theatre de New York.

Blake Lively a célébré mercredi le 48e anniversaire de son mari Ryan Reynolds en emmenant l’acteur voir la comédie musicale de Broadway « & Juliet ». Bruce Glikas/WireImage

Le couple est allé dans les coulisses avec leurs trois filles après la représentation. Bruce Glikas/WireImage

Lively et Reynolds auraient quitté le théâtre en tant que grands fans de la série, a partagé la source, ajoutant que l’actrice de 37 ans avait fait remarquer qu’elle était « époustouflée » par « à quel point c’est vraiment bien écrit ».

La série a apparemment également été un grand succès auprès des filles James, 9 ans, Inez, 8 ans, et Betty, 5 ans, comme Lively l’a déclaré au casting : « ‘Les enfants veulent venir demain. Ils pensent qu’ils reviennent tous les jours.

La célèbre famille a assisté au spectacle tranquillement sans le dernier ajout à leur famille : leur fils, Olin, 1 an.

«Je sais qu’il aime les comédies musicales, j’aime les comédies musicales, les enfants adorent les comédies musicales. C’était donc le bon choix ! Lively aurait parlé de sa décision en matière de cadeau d’anniversaire. Bruce Glikas/WireImage

Lively aurait été « époustouflé » par « à quel point la pièce est vraiment bien écrite », selon une source présente au théâtre Sondheim mercredi soir. Bruce Glikas/WireImage

Vous voulez plus d’actualités sur les célébrités et la culture pop ? Commencez votre journée avec Page Six Daily. Merci de vous être inscrit !

Reynolds « a immédiatement commencé à plaisanter avec les acteurs » dans les coulisses, selon la source.

« Ce sont les meilleures choses que j’ai jamais vues de ma vie. Vous êtes tous si talentueux, c’est ridicule. C’est vous qui êtes dans le showbiz, je suis vraiment un faux ! Je ne pourrais jamais faire ce que vous avez tous fait' », s’est souvenu l’initié en leur disant que l’acteur.

Une deuxième source a partagé que Reynolds était « très, très gentil et généreux de son temps ».

Une deuxième source a affirmé que Reynolds était « très, très gentil et généreux de son temps » dans les coulisses. Bruce Glikas/WireImage

Les acteurs de la série ont posé pour des photos avec Reynolds et Lively avant de lui chanter « Joyeux anniversaire ». Bruce Glikas/WireImage

« Blake aussi – n’aurait pas pu être plus gentil. Ils sont restés longtemps et ont vraiment veillé à ce que chaque acteur se sente vu et apprécié », ont-ils déclaré.

Après que certains membres de la distribution aient plaisanté avec la famille, l’équipe s’est réunie pour chanter « Joyeux anniversaire » à la star de « Proposal ».

Le couple a pris des photos avec les acteurs dans les coulisses et Lively a pris quelques photos en solo de Reynolds sur la scène de Broadway.