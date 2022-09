Blake Lively et Ryan Reynolds agrandissent à nouveau leur famille.

La Une fille bavarde alum est enceinte et attend son quatrième enfant avec son mari. Le couple est déjà parent de trois filles : James, 7 ans, Inez, 5 ans et Betty, 2 ans. Lively a annoncé la nouvelle lorsqu’elle est apparue au 10e Sommet annuel Forbes Power Women’s Summit jeudi, posant dans une mini robe à paillettes avec son baby bump. en plein affichage.

Ryan Reynolds a annoncé qu’il faisait une pause l’année dernière, l’une des principales raisons étant son désir de passer du temps avec ses enfants. En décembre, il a expliqué à quel point il était important pour lui de passer ce temps de qualité avec ses filles.

En s’adressant à la rédactrice en chef de LinkedIn News chez Large Jessi Hempel à propos de son « congé sabbatique », Reynolds a déclaré : « La chose la plus importante pour moi, et je sais que vous avez aussi des enfants, c’est que je ne veux pas manquer ce moment avec mes enfants. .”

Reynolds a ajouté plus tard qu’il voulait simplement “vivre une vie comme un humain normal”, en disant : “Je veux que mes enfants aient un horaire assez normal. Pendant de nombreuses années, lorsque ma femme Blake tournait un film, je ne tournais pas de film et j’étais avec les enfants et vice versa. Nous ferions donc une sorte de compromis. Nous n’avons jamais vraiment travaillé en même temps. Mais nous étions toujours absents. Donc, les enfants étaient également absents.