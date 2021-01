Blake Lively a révélé qu’elle se sentait «peu sûre» de son corps après la naissance de son troisième enfant.

Et tandis que la star de Gossip Girl, 33 ans, semble tout avoir avec trois beaux enfants et son beau mari Ryan Reynolds, il semble que son apparence soit quelque chose dont Blake n’a pas toujours été amoureux.

Blake et Ryan ont accueilli leur troisième enfant – une fille nommée Betty – en octobre 2019, ce qui a incité l’actrice à devenir peu sûre de son corps.

Blake – qui est aussi une maman fière de ses filles James, six et quatre ans, Inez – admet que même si les gens complimentaient son look radieux après la grossesse, elle se sentait complètement différente à l’intérieur.







(Image: Getty Images pour Michael Kors)



La maman de trois enfants a expliqué à quel point il était difficile de trouver des vêtements qui non seulement lui allaient, mais qui la mettaient en confiance.

«J’ai assemblé une chemise et une robe @lavinoffical de @netaporter pour créer cette jolie tenue», a-t-elle écrit à côté d’une photo d’elle à Jimmy Fallon en janvier de l’année dernière.

« Parce que personne n’avait des échantillons qui me convenaient après l’accouchement », a-t-elle ajouté.







(Image: Banque de photos NBCU via Getty Images)



«Et tant de vêtements dans les magasins ne correspondaient pas non plus. Donc, beaucoup. Cela n’envoie pas un grand message aux femmes lorsque leur corps ne correspond pas à ce que les marques ont à offrir. C’est aliénant et déroutant.

Après beaucoup de réflexion, l’actrice de The Age of Adaline a déclaré qu’elle aurait dû être plus gentille avec elle-même au lieu de se battre.

« Et j’aurais aimé me sentir aussi confiante que maintenant, un an plus tard avec le recul », a-t-elle expliqué. «Ce corps m’a donné un bébé. Et il produisait toute la nourriture de ce bébé. Quel beau miracle.

« Mais au lieu de me sentir fier, je ne me sentais pas en sécurité. Simplement parce que je ne rentre pas dans mes vêtements. Comme c’est ridicule rétrospectivement. »







(Image: Getty Images)



Avant de signer, Blake a tagué l’influenceuse Katie Sturino, qui a appelé les marques pour leur manque de taille inclusive dans le passé.

En lui donnant un cri, Blake a poursuivi: « @Katiesturino et d’autres sont là-bas au défi des marques de faire mieux, aidant les femmes à ne pas se sentir seules.

« Et elle fait des progrès significatifs. Elle me rappelle que nous pouvons tous demander mieux aux marques que nous aimons. »

