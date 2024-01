Blake Hinson de Pitt se moque des fans de Duke en agitant le majeur

Basket-ball universitaire

Il est prudent de dire que la section étudiante des Duke Blue Devils n’était pas joyeuse après la victoire historique de Pittsburgh samedi, et les manières de célébrer de la star des Panthers Blake Hinson n’ont pas été les bienvenues dans ce qui est depuis devenu un moment viral du match.

Duke, numéro 7, est tombé face à Pitt 80-76 samedi soir au Cameron Stadium, offrant aux Panthers leur première victoire à Durham depuis 1979.

Hinson ne put s’empêcher de mettre du sel dans la plaie.

L’attaquant senior a sauté sur la table des buteurs après le match et a commencé à célébrer devant les supporters dévastés à l’intérieur de Cameron.

Dans une réponse collective, les fans ont salué Hinson avec un tas de majeur, que le réseau ACC a diffusé et a provoqué un buzz parmi les fans de basket-ball universitaire sur les réseaux sociaux.

Les fans des Blue Devils envoient un message à Blake Hinson après que Pitt ait battu Duke 80-76.

“Si j’étais Blake Hinson, je ferais encadrer ça.” un utilisateur X a écrit.

« Blake Hinson avec la photo la plus dure de 2024 » un autre message lit. “Blake Hinson s’en fout.”

“Vraiment, l’une des photos de basket-ball universitaire les plus cool que j’ai vues depuis longtemps”, L’écrivain de l’Athletic, Sam Vecenie, a publié. « Gagnez sur la route, montez sur la table de marque devant toute la section étudiante sauvage de Duke. Criez Blake Hinson.

Blake Hinson (2) de Pittsburgh saute sur la table des médias pour narguer les fans après avoir battu Duke. PA

Blake Hinson, à droite, gère le ballon tandis que Jared McCain (0) de Duke défend pendant la première moitié. PA

Après le match, on a demandé à Hinson ce qui l’avait possédé à ce moment-là et il a d’abord déclaré qu’il n’y avait « aucun manque de respect ».

“C’est l’un des endroits les plus difficiles à gagner au pays”, a-t-il déclaré après le match. selon George Michalowski de Pittsburgh Sports Now. “Donc, c’était juste un exemple de votre ascension du mont Everest et vous le regardiez simplement d’en haut et vous disiez que je l’avais fait. Ce n’est que du respect. Vous pouvez vous en vouloir. C’est juste votre opinion. Pour moi, c’est du respect envers eux.

Hinson a mené le match avec 24 points, notamment en tirant un parfait 7 sur 7 en profondeur, et il a également ajouté huit rebonds.

Avant le match, les Panthers (11-7) ont été qualifiés d’outsiders à 12 1/2 points contre les Blue Devils, qui ont chuté à 13-4 au total et à 4-2 en conférence de l’ACC.











