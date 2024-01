Blake Hinson de Pitt explique la célébration « irrespectueuse » à Duke

Dans l’environnement routier le plus intimidant du basket-ball universitaire, le chaudron de haine et d’hostilité de 9 300 places connu sous le nom de Cameron Indoor Stadium, l’ailier de Pittsburgh, Blake Hinson, a approché ses coéquipiers avant la dénonciation avec une plainte rarement entendue.

Les Cameron Crazies étaient aussi amical.

“Je ne sais pas si c’était de la psychologie inversée ou s’ils essayaient de me baiser, mais ils me disaient bonjour et étaient très gentils avec moi pendant les échauffements”, a déclaré Hinson à Yahoo Sports. « J’ai dit à mes coéquipiers : ‘Je n’aime pas être apprécié par les supporters adverses. Le chahut est ce pour quoi je vis.

À la fin de la victoire surprise de Pittsburgh 80-76 contre Duke en désavantage numérique samedi dernier, Hinson n’avait plus à s’inquiéter du fait que les fans des Blue Devils le traitaient trop gentiment. Il était devenu l’homme le plus détesté de Durham, l’inspiration de nombreux majeurs, le centre d’intérêt de l’image la plus inoubliable de la saison de basket-ball universitaire jusqu’à présent.

La querelle entre Hinson et les Crazies a commencé avec ses paroles après avoir enterré une série de tirs à 3 points audacieux, de reculs, de tractions de transition et même d’un 28 pieds très contesté au buzzer du chronomètre des tirs. Ensuite, il a commis une faute technique en seconde période lorsqu’il a heurté un joueur de Duke, a fait signe aux Crazies de devenir plus forts et a dit quelque chose qu’il admet qu’il ne devrait pas avoir à un arbitre.

La cerise sur le gâteau au marasquin est arrivée immédiatement après que ses 24 points et son tir à 3 points 7 sur 7 ont propulsé Pittsburgh vers sa première victoire à Duke depuis 1979. Hinson a célébré en sautant sur la table des buteurs devant les légions de fous vêtus de bleu. , se frappant la poitrine et leur envoyant des baisers.

Quelques fans extrêmement polis ont rejeté Hinson. D’autres lui ont crié des obscénités ou ont levé un doigt différent.

Hinson a déclaré sèchement: “Ils n’étaient pas contents, c’est sûr.”

La question à laquelle Hinson a le plus répondu depuis lors est de savoir ce qui l’a poussé à sauter sur cette table et à vivre le rêve de chaque joueur visiteur. Il jure que ce n’était pas prémédité, que ce n’était pas sa version de Terrell Owens sortant un Sharpie de sa chaussette et signant le ballon après avoir capté une passe de touché.

“C’était juste l’excitation et la passion que je ressentais à ce moment-là et le respect que j’avais pour cette arène et cette base de fans”, a insisté Hinson. « Je reconnais à quel point il est difficile de jouer là-bas et à quel point cette équipe est bonne. Je peux voir si vous êtes un fan de Duke, pourquoi vous seriez en colère, mais il n’y a que du respect de ma part.

La vue de Hinson au sommet de cette table de buteur ne surprend pas ceux qui le connaissent. L’habile senior de 6 pieds 7 pouces a toujours été impétueux et intrépide, à la fois dans ses paroles et dans sa sélection de tirs.

Fils d’un ancien basketteur de l’UCF et frère cadet d’un athlète de deux sports en Caroline du Sud, Hinson a grandi en excellant en tant qu’ailier rapproché et petit attaquant. Ses capacités brutes en football et en basket-ball étaient si indéniables dès la huitième année que l’État de Floride lui a offert une bourse pour pratiquer les deux sports.

Malgré un corps adapté au football et l’intérêt de nombreux programmes de haut niveau, Hinson a choisi de se concentrer sur le basket-ball parce qu’il le préférait davantage. L’ancienne recrue quatre étoiles a signé avec Ole Miss à la sortie du lycée et a également passé du temps dans l’Iowa State avant d’être transférée à Pittsburgh au printemps 2022.

Le mariage s’est bien passé pour les deux parties. L’entraîneur de Pittsburgh, Jeff Capel, a fourni structure et discipline tout en donnant à Hinson suffisamment de liberté pour tirer tôt et souvent et diriger à sa manière.

Hinson a récolté en moyenne 15,3 points et 6,0 rebonds la saison dernière et a réussi l’un des tirs les plus mémorables des Panthers, un « non, non… oui ! » incroyablement profond. 3 points en fin de match dans une victoire d’un point au tournoi NCAA contre l’État du Mississippi. Hinson a ensuite suivi le processus de repêchage de la NBA, mais a choisi de retourner à Pittsburgh, jurant de se mettre en meilleure forme et de prouver qu’il pouvait relever le défi de défendre le meilleur buteur d’une équipe adverse.

Alors que Hinson a incendié des tirs consécutifs face à des adversaires hors championnat pour plus de 20 points par match cette saison, son ralentissement inopportun des tirs au cours des dernières semaines a contribué à ce que Pittsburgh (11-7) perde cinq de ses six premiers matchs de l’ACC. La victoire à Duke a été son bon match, son rappel qu’il est toujours l’un des buteurs les plus redoutés de l’ACC.

Lorsqu’on lui a demandé quand il avait commencé à ressentir cela contre Duke, Hinson s’est opposé à la question.

“Je suis toujours je le sens », a-t-il déclaré. “Je ne comprends pas vraiment comment les gens tournent dessus et n’ont pas l’impression que ça entre. Si vous ne le ressentez pas toujours, comment filmez-vous le suivant?”

Alors que les sept tirs à 3 points de Hinson ont contribué à contrecarrer chaque course de Duke, c’est sa célébration de la victoire qui l’a propulsé sous les projecteurs nationaux. L’entraîneur de Duke, Jon Scheyer, s’est excusé auprès des fans des Blue Devils pour avoir permis à Hinson de célébrer à leurs dépens. L’attaquant de deuxième année Kyle Filipowski a qualifié le comportement de Hinson de “vraiment irrespectueux” et a promis que Duke “s’en souviendrait la prochaine fois chaque fois que quelqu’un entrerait à nouveau dans le bâtiment”. Même Capel, ancien joueur de Duke et entraîneur-chef associé, a déclaré à Hinson qu’il ne tolérait pas les railleries.

Sans surprise, la réaction de ceux qui n’ont pas de liens avec Duke a été beaucoup plus favorable. Les personnes qui ont apprécié ce moment ont envoyé à Hinson toutes sortes de photos et de vidéos. Un fan de Caroline du Nord a même fait un travail significatif en parcourant des clips vidéo pour collecter des images de tous les étudiants de Duke en colère levant le majeur en direction de Hinson.

“C’est le plus grand nombre que j’ai jamais entendu de la part des fans de Caroline du Nord”, a déclaré Hinson en riant. “On dirait qu’ils ont vraiment apprécié.”

Même si Hinson espère que la victoire de Duke restera dans les mémoires comme un tournant dans la saison de Pittsburgh plutôt que comme le point culminant de celle-ci, il comprend que sa célébration aura toujours une place dans l’histoire des Panthers. Après tout, il a passé deux ans à Ole Miss, la même école dans laquelle Marshall Henderson jouait lorsqu’il » a nargué la section étudiante d’Auburn et a créé l’un des GIF les plus parfaits du basket-ball universitaire.

“Je pense qu’ils ont raccroché ça quelque part à Ole Miss”, a déclaré Hinson.

Bientôt à Pittsburgh, Hinson envoyant des baisers aux Cameron Crazies pourrait recevoir le même traitement.

LE COMPTE À REBOURS : ÉDITION BIG Z

Plus tôt ce mois-ci, des fans impatients du Kentucky ont collecté des milliers de dollars pour ériger un nouveau panneau d’affichage à côté du centre d’éligibilité de la NCAA à Indianapolis. Le panneau d’affichage suppliait la NCAA de se dépêcher et d’autoriser le croate de 7 pieds Zvonimir Ivisic à jouer pour les Wildcats.

Il y a quelques semaines, nous avons lancé une campagne visant à accrocher un panneau d’affichage à l’extérieur du centre d’éligibilité de la NCAA afin que les employés puissent le voir tous les jours sur le chemin du travail. Les fans du Kentucky ont récolté l’argent en moins de 4 heures. BBN c’est comme ça ! Aujourd’hui, le panneau publicitaire est en place !! #GratuitBigZ pic.twitter.com/Y1Uz6CeIBE – Mon pote 🏀😼 (@BigBlueBud) 17 janvier 2024

Big Z a prouvé qu’il valait la peine d’attendre samedi dernier contre la Géorgie, lorsqu’il a finalement reçu l’autorisation de jouer. Il a éclaboussé des tirs à 3 points, lancé des passes sans regard et protégé la jante, démontrant le potentiel d’élever une équipe déjà redoutable du Kentucky à un autre niveau s’il peut performer ainsi de manière cohérente.

Ce sont les meilleurs moments d’un début mémorable à la mi-saison :

4. Le rugissement tonitruant du public de la Rupp Arena lorsqu’Ivisic est arrivé pour la première fois quatre minutes après le début de la première mi-temps.

3. Le passe dans le dos à Antonio Reeves pour un corner à 3 points qui a couronné une première poussée de 11-0 au Kentucky.

2. Le Haussement d’épaules à la Jordan après son quatrième 3-points de la première mi-temps, un corner en profondeur qui a porté l’avance du Kentucky à 17.

1. La découverte de La Kryptonite de Big Z – et son sens de l’humour à ce sujet.

MATCHUPS À NE PAS MANQUER (toutes les heures de l’Est)

Texas à Oklahoma, mardi, 19h (ESPN)

Houston à BYU, mardi, 21h (ESPN+)

Auburn en Alabama, mercredi, 19h30 (ESPN)

Illinois à Northwestern, mercredi, 21 h (BTN)

Vermont à UMass Lowell, jeudi, 18h30 (ESPN+)

Seton Hall à Marquette, samedi, 13h (FS1)

Arizona à Oregon, samedi, 17h30 (FOX)

Kansas à l’État de l’Iowa, samedi, 13h30 (CBS)

Kentucky à Arkansas, samedi, 18h (ESPN)

Dayton à Richmond, samedi, 18 h (CBSSN)

OBTENEZ UNE CHARGE DE CECI

Jetez un œil à l’entraîneur du Texas, Rodney Terry, qui sautait de haut en bas samedi dernier après le lay-up de dernière seconde de Tyrese Hunter pour décrocher une victoire de 75-73 sur Baylor.

Il n’y aurait rien de remarquable dans la célébration de Terry sans les commentaires malheureux qu’il a faits trois jours plus tôt après une défaite contre l’UCF.

Lorsqu’une poignée de joueurs de l’UCF ont célébré cette victoire en affichant des gestes de la main Horns Down, Terry s’est offusqué. Il a crié qu’ils étaient « sans classe » lors de la poignée de main d’après-match et a de nouveau évoqué l’incident lors de sa conférence de presse d’après-match.

“Quand vous faites ce genre de choses, cela semble très sans classe, et on dirait aussi que vous espériez simplement gagner”, a déclaré Terry. « Nous n’entrons jamais dans des matchs en essayant d’espérer gagner. Nous entrons dans les matchs en espérant gagner. Nous n’agissons donc pas ainsi. Nous espérons gagner. Nous ne sautons pas de haut en bas et agissons comme si nous avions gagné le championnat national. Nous ne marchons certainement pas sur le terrain de quelqu’un pour agir de manière folle et essayer de le montrer de quelque manière que ce soit. Nous ne faisons pas ça.

Seulement 48 heures plus tard, Terry était là, sautant de haut en bas comme s’il avait remporté le titre national après une victoire à domicile à la mi-janvier. C’était une réaction tout à fait raisonnable dans les circonstances, mais qui lui donnait aussi un air hypocrite.

NUMÉRO NOTABLE

Samedi dernier, 75 jours après le début de la saison de basket-ball universitaire, Alcorn State a finalement disputé son premier match à domicile contre un adversaire de Division I. Les Braves, fatigués de la route, ont perdu 72-61 contre Texas Southern pour tomber à 2-15 jusqu’à présent cette saison.

Pourquoi Alcorn State élaborerait-il un calendrier qui obligerait son équipe surpassée à sillonner le pays en jouant des matchs sur route hors championnat comme l’Arkansas, l’État du Michigan, le TCU, le Maryland et le nord de l’Iowa ? La réponse, bien sûr, est l’argent. Les Braves ont gagné des centaines de milliers de dollars pour leur département sportif à court d’argent en échange de l’offre de plus gros adversaires hors championnat à proximité d’un certain domicile…