Blake Griffin s’intensifie après la chute de James Harden lors de la victoire des Brooklyn Nets lors du premier match contre les Milwaukee Bucks | Nouvelles de la NBA

Dans des années, lorsque l’histoire de la performance de Blake Griffin pour les Brooklyn Nets lors du match 1 de leur série de demi-finales de la Conférence de l’Est contre Milwaukee sera racontée, l’histoire deviendra plus grande.

Mettons cela dans le dossier permanent maintenant. Non, Griffon n’avait pas a été retiré de la NBA pour son incapacité à jouer lorsqu’il a rejoint les Nets en mars, même s’il l’a fait avec un contrat minimum de vétéran. Ce n’était pas tous les trois des All-Stars actuels de Brooklyn qui se sont blessés dans la première minute au Barclays Center (bien que perdre un, James Harden, était assez inquiétant). Et en fait, Griffin n’a pas se pousser hors d’une civière d’hôpital après une double chirurgie de remplacement de la hanche pour battre les Bucks et illuminer la ligue et les médias sociaux avec son jeu de retour.

Ce qu’il a fait était assez impressionnant, marquant 18 points avec un record de 14 rebonds en 35 minutes. Griffin a apparemment passé autant de temps à gratter, rouler et griffer le sol qu’à travailler debout samedi soir. Et quand il s’est tenu droit, il est allé à 4 sur 9 sur trois points, un taux de déflation de la défense pour Milwaukee une nuit où leurs tireurs étaient 6 sur 30 sur trois points.

Blake Griffin affronte Giannis Antetokounmpo dans le match 1



L’attaquant à six reprises All-Star a eu un tel impact en amenant Brooklyn à son avance de 1-0 dans la série après une saison régulière à renverser qu’un peu d’incrédulité était compréhensible. Pas besoin d’hyperbole, cependant, juste parce que certains doutaient quand il a quitté Detroit en mars si l’ancien champion de slam dunk qui a sauté par-dessus une voiture pouvait même sauter plus.

Griffin n’avait pas été mis de côté, il n’avait pas fini. Mais il était hors du radar pendant un certain temps. S’il a époustouflé les gens avec son jeu dans la victoire des Nets 115-107, ce n’était qu’en partie pour eux.

Le choix n ° 1 au repêchage de l’Oklahoma en 2009 et la recrue de l’année en 2011 sont allés à cinq matchs consécutifs des étoiles en tant que membre des Clippers, avec une moyenne de 21,6 points et 9,3 rebonds sur huit saisons. Échangé à Detroit au milieu de 2017-18 – quelques mois seulement après avoir signé un contrat de 173 millions de dollars sur cinq ans, vraisemblablement pour le garder à Los Angeles pour sa carrière – Griffin a fait une autre apparition dans les All-Star, a servi d’influence de vétéran et a pris son jeu à l’extérieur et les Pistons à une apparition en séries éliminatoires 2019 tout en faisant face à une déchirure du ménisque au genou gauche.

Il n’a duré que 18 matchs en 2019-2020, subissant une intervention chirurgicale en janvier avant que la pandémie ne frappe. Cette saison, Detroit a fait tapis dans sa reconstruction et a fermé Griffin à la mi-février avant de conclure un rachat de contrat.

Brooklyn débordait déjà de puissance de star lorsque Griffin a signé, il n’était donc pas nécessaire – même s’il aurait pu – pour lui de chasser des coups ou de se forcer à l’offensive, pas avec Harden, Kevin Durant et Kyrie Irving environ.

OK, donc ces gars n’ont joué ensemble que pendant huit matchs toute la saison en raison de blessures et d’absences variées. Mais Griffin connaissait le plan et a trouvé un moyen de s’adapter de toute façon.

Il s’est concentré sur un coéquipier compagnon de Detroit qui est arrivé aux Nets quatre mois avant lui et a trouvé une niche.

C’est pourquoi, aussi gros que soient les 18 points de Griffin dans le premier match, c’était la façon dont il luttait pour des balles lâches, forçant une paire de ballons d’entre-deux et montrant aux Nets, aux Bucks et à la foule de Brooklyn son engagement envers des choses autres que les statistiques qui s’est le plus démarqué.

« Quand je suis arrivé dans cette équipe, l’une des choses que je sentais que je pouvais apporter était un peu de physique et des jeux comme ça », a déclaré Griffin. « Quand vous avez une équipe aussi dynamique que cette équipe avec trois buteurs qui peuvent marquer de presque n’importe où – et Joe [Harris] qui aussi, il semble que chaque coup qu’il prend se passe – vous devez en quelque sorte combler ces trous. «

Griffin a également fait une partie de cela avec le ballon, roulant pour un dunk dans un pick-and-roll avec Durant et obtenant des points sur le verre. Ensuite, il y avait sa précision en profondeur, avec quatre tirs à trois points après un total de 0 pour 2 au premier tour contre Boston.

Les Celtics ont joué une défense de commutation agressive, ce qui n’a pas permis à Griffin de nombreux regards de l’extérieur. En fait, il n’a marqué que 24 points dans la série. Milwaukee préfère reculer, ce qui a mis Brook Lopez hors de portée lorsqu’il a même essayé de contester les trois de Griffin.

L’entraîneur des Nets, Steve Nash, a déclaré: « Le faire et rater est important, bien sûr, dans sa finalité. Mais cette volonté de se battre et de griffer et de faire le sale boulot a été incroyable chez Blake depuis son arrivée ici. Son énergie et sa ténacité et comment beaucoup de ses soucis étaient exposés. »

C’était une performance de retour si éblouissante de Griffin que, même après le départ de Harden après 43 secondes avec son ischio-jambier droit douloureux, Brooklyn avait finalement trois superstars sur le sol.