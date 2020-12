Lors de sa disponibilité médiatique après l’entraînement jeudi, l’attaquant des Detroit Pistons Blake Griffin portait un masque. La plupart des experts conviendraient que les chances d’attraper le COVID-19 par le biais d’une conférence virtuelle Zoom sont inexistantes, mais Griffin avait un exemple positif à donner.

La conférence de presse de Griffin a eu lieu une heure après que la gouverneure Gretchen Whitmer a annoncé qu’elle créait un nouveau groupe de travail qui sera chargé de sensibiliser à l’innocuité et à l’efficacité du vaccin COVID-19.

Griffin est le seul athlète de la Commission Protect Michigan, qui comprend également le lieutenant-gouverneur Garlin Gilchrist II, l’ancien lieutenant-gouverneur Brian Calley et plusieurs experts médicaux.

« Je viens d’être approché par le gouverneur et en tant que porte-parole pour être intelligent, porter des masques, prendre des distances sociales, se laver les mains, faire tout ce que nous savons être important et aide à ralentir la propagation du virus », a déclaré Griffin. « Mais aussi, le vaccin aussi quand il est temps pour ça. Ce n’est pas quelque chose que nous allons traverser seulement par quelques personnes qui font ce dont elles ont besoin. Tout le monde doit contribuer. Je suis heureux de faire partie de et fier d’en faire partie. »

La commission est en cours de formation alors que le Michigan se prépare à la distribution du vaccin Pfizer, qui a un taux d’efficacité de 95%. L’état du Michigan a dépassé 400 000 cas et 10 000 décès liés au virus cette semaine.

Pendant ce temps, la NBA se prépare à démarrer la saison 2020-21. Les Pistons commencent leur sélection à domicile avec un match préparatoire contre les Knicks de New York vendredi; ils joueront sans fans à Little Caesars Arena pour le moment.

La NBA a suspendu la saison 2019-20 en mars, puis l’a achevée et les éliminatoires dans une « bulle » au Walt Disney World à Orlando, en Floride, bien que les Pistons (ainsi que plusieurs autres équipes) n’aient pas participé. Griffin, qui n’a pas joué pour les Pistons depuis le 28 décembre en raison d’une blessure au genou, a reconnu qu’il y avait une certaine incertitude à l’approche du début de la saison.

Mais la NBA, avec la National Basketball Players Association, a un plan destiné à minimiser les cas et à assurer l’achèvement de la saison. Griffin a déclaré qu’il pensait que la ligue donnait la priorité à la sécurité et qu’il était impatient de jouer pour la première fois en 2020.

Le soutien public de Griffin à la distribution éventuelle d’un vaccin intervient après un rapport d’ESPN indiquant que la NBA pourrait devenir la première ligue sportive professionnelle en Amérique à gérer une large dispersion de vaccins pour ses joueurs, ses entraîneurs et son personnel.

« Y a-t-il de l’incertitude? Oui. Je ne suis pas inquiet à ce sujet », a déclaré Griffin à propos de la saison imminente. « Je pense que la NBA et la NBPA ont fait du bon travail en mettant sur pied un plan qui nous protège avant tout. Ce sera une expérience différente. En entrant, personne ne sait ce que ça va être. Je » Je suis juste prêt à jouer au basket. «

Contactez Omari Sankofa II à osankofa@freepress.com. Suivez-le sur Twitter @omarisankofa.