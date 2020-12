L’agence de renseignement étrangère russe, connue sous le nom de SVR, a annoncé sa mort le 26 décembre, mais n’a fourni aucun détail supplémentaire. Le président russe Vladimir Poutine a salué M. Blake comme un « brillant professionnel » et un homme d’un « courage remarquable ».

Des reportages des années 1960 décrivaient M. Blake en tant que « super espion », et peut-être qu’un secret de sa trahison réussie était qu’il se cachait à la vue de tous. Comme l’un de ses amis, un cadre de l’Armée du Salut, l’a dit à un journaliste à l’époque, M. Blake ressemblait à «un chapeau melon blasé typique, roulé sur un haut fonctionnaire gouvernemental».

En fait, il était le dernier survivant de haut niveau d’une série de retourneurs britanniques espionnant pour la Russie dans les années 1950 et 1960, une marque de déshonneur notamment les Cambridge Four: Anthony Blunt, Guy Burgess, Donald Maclean et Kim Philby.

Dick White, ancien chef du renseignement britannique, a dit un jour que M. Blake avait fait le plus de dégâts. Les informations qu’il a transmises auraient conduit à la mort de dizaines d’agents occidentaux de haut rang, dont Robert Bialek, un important officier de police est-allemand.

Il a également trahi à ses gestionnaires soviétiques une mission conjointe du renseignement britannique et américain connue sous le nom d’Opération Gold. L’objectif était de creuser un tunnel sous Berlin-Est au début des années 1950 pour exploiter les lignes téléphoniques soviétiques. M. Blake a saboté l’opération de plusieurs millions de dollars avant qu’une pelle n’atteigne le sol allemand.

« Il n’y avait aucun document officiel sur une question à laquelle j’avais accès et qui n’a pas été communiqué à mon contact soviétique », a admis M. Blake lors de son procès à huis clos en 1961, puis des reportages ont été rapportés. Selon un rapport de la CIA, M. Blake a transmis plus de 4 720 pages de documents classifiés aux Soviétiques.

Monsieur. Blake a mené une double vie pendant près d’une décennie avant d’être arrêté, jugé et condamné à 42 ans de prison pour espionnage. Au cours de son procès, le juge président, le Lord Chief Justice Hubert Parker, a déclaré que M. Blake «avait beaucoup prouvé [Britain’s intelligence] tous les efforts en vain. «

Cinq ans après son mandat, M. Blake s’est échappé au milieu de la nuit en utilisant une échelle faite d’aiguilles à tricoter et de corde. Il a été introduit clandestinement à Berlin-Est alors qu’il était caché dans un compartiment secret d’un camping-car, puis s’est rendu en Russie.

Dans sa patrie d’adoption, M. Blake a reçu l’Ordre de Lénine, la plus haute distinction civile de la Russie soviétique. Une datcha rurale, une voiture Volga et une pension, ainsi que ses rubans de courage et de dévouement à la cause communiste, étaient les attributs que M. Blake a gagnés pour ses 9 ans et demi de service au KGB.

«Il est difficile de surestimer l’importance des informations reçues par l’intermédiaire de Blake», a déclaré Sergueï Ivanov, un officier du renseignement étranger russe, aux médias russes en 2007. «C’est grâce à Blake que l’Union soviétique aurait pu causer de très graves dommages militaires et politiques que les États-Unis et la Grande-Bretagne auraient pu causer».

Il est né Georg Behar à Rotterdam le 11 novembre 1922. Sa mère était néerlandaise et son père était un homme d’affaires juif d’origine moyen-orientale qui a acquis la citoyenneté britannique en combattant pour les Alliés pendant la Première Guerre mondiale. Après la mort de son père, sa mère a épousé un homme du nom de famille Blake.

Dans sa jeunesse, il a passé des étés avec des parents au Caire. Là-bas, a déclaré plus tard M. Blake, son intérêt pour le communisme a été suscité par des cousins ​​de gauche.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, M. Blake dans le métro néerlandais comme coursier à vélo avant de se rendre en Grande-Bretagne. Il a rejoint la marine britannique au début des années 1940 et a été recruté dans le renseignement britannique en raison de ses compétences linguistiques.

En tant qu’officier d’infiltration pour le British Secret Intelligence Service – souvent appelé MI6 – M. Blake a occupé des postes à Vienne, Berlin, Milan et Beyrouth. Il a étudié le russe à Cambridge et a développé une spécialité en Union soviétique.

Il a été affecté à la mission diplomatique britannique à Séoul lorsque les forces nord-coréennes ont envahi la capitale en 1950. Monsieur. Blake a passé 34 mois en prison à vivre avec un régime composé de riz et de navets dans un camp nord-coréen. Avec les autres détenus, M. Blake a parfois montré sa capacité créative à prendre des personnages.

Il aimait se présenter. . . un grand officier de la couronne, anobli pour son service vaillant et dévoué », écrivait en 1961 le journaliste Philip Deane, qui passa du temps avec lui en Corée du Nord, dans le Washington Post. «Levez-vous, Sir George. Nous l’avons promu baron, comte, marquis. Il n’est jamais vraiment devenu duc; la captivité a pris fin trop tôt. «

M. Blake a déclaré que sa décision d’espionner pour la Russie était venue après avoir été témoin de ce qu’il a décrit comme des atrocités commises par l’Occident. Dans le documentaire PBS «Red Files», M. Blake comment les bombardiers américains anéantissent les petits villages coréens.

«J’avais honte d’appartenir à ces provinces extrêmement majoritairement techniquement supérieures luttant contre ce qui me paraissait assez sans défense», a déclaré M. Blake dans les airs. «Je me sentais comme si j’étais du mauvais côté. Et j’ai donc décidé de changer de camp. J’ai senti que ce serait mieux pour l’humanité si le système communiste était victorieux, qu’il mettrait fin aux guerres, aux guerres. «

Il a donné une note en russe à ses gardes et a reçu une audience avec un responsable du KGB, qui a offert ses services aux Soviétiques.

En tant que taupe de haut rang, M. Blake secrets aux Soviétiques que peu d’espions britanniques connaissaient. L’opération du tunnel à Berlin a été l’une des plus dommageables qui soit.

Bien que le tunnel soit en construction et que les lignes téléphoniques soient sur écoute, des informations précieuses ne sont jamais sorties des interceptions de la CIA ou du MI6. Le gaspillage attendu de l’équivalent actuel de 51 millions de dollars en dollars, selon le Cold War Museum de Warrenton, en Virginie.

Au lieu de cela, les Soviétiques ont utilisé les lignes téléphoniques pour une campagne de désinformation. Pour protéger M. Blake, ils ont peiné l’opération pendant 11 mois avant que le tunnel ne soit découvert «accidentellement» après que des averses de pluie aient lavé le travail des services de renseignement britanniques et américains.

La disparition de M. Blake est survenue après qu’un officier polonais a fait défection vers l’Ouest décrivant – mais sans identifier – un haut officier britannique qui était une taupe russe. Pendant son séjour au Liban, M. Blake est rappelé au siège du MI6 sous de faux prétextes, inculpé et arrêté.

Son procès à Old Bailey a été jugé si délicat que le juge a ordonné la sortie de la salle d’audience, les portes verrouillées et les fenêtres fermées.

M. Blake a été reconnu coupable et sa peine de 42 ans a été l’une des plus dures de l’histoire britannique pour un tel crime. (Klaus Fuchs, le physicien qui a trahi les secrets nucléaires aux Soviétiques dans les années 1950, a été condamné à 14 ans.)

En 2007, M. Blake l’Ordre de l’amitié de Poutine. «Vous et vos collègues avez apporté une contribution considérable au maintien de la paix, de la sécurité et de l’égalité stratégique», a déclaré Poutine en 2007. «Cela n’est pas visible pour les étrangers, mais un travail très important mérite la plus grande reconnaissance et le plus grand respect. «

Les informations sur les survivants n’étaient pas immédiatement disponibles. Sa première femme, une Anglaise avec qui il a eu trois enfants, a divorcé après sa défection. Il aurait plus tard épousé une femme soviétique et aurait eu un fils avec elle.

M. Blake a embrassé sa nouvelle vie en Russie avec un nouveau nom: Giorgi Ivanovich Bekhter. Très tôt, il avait naïvement prévu de conduire sa Volga surdouée à travers sa nouvelle patrie.

«À l’époque, je savais très peu de choses sur les routes russes», a déclaré plus tard M. Blake.

Au lieu de cela, M. Blake est resté dans sa datcha boisée à l’extérieur de Moscou, où il a lu Gogol et Tchekhov. Il a décrit sa vie de Moscovite comme heureuse et paisible. Contemplant l’héritage de son 90e anniversaire, M. Blake qu’il n’était pas désolé.