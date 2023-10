Blair vole une page du manuel de Harper pour justifier les coupes dans la Défense nationale

Pendant plus d’une décennie, alors qu’il était au pouvoir, l’ancien gouvernement conservateur a dénoncé une grande bureaucratie anonyme qu’il accusait de miner ses ambitions à l’égard du ministère de la Défense nationale (MDN).

Cette tactique semble avoir été adoptée par l’actuel ministre libéral de la Défense lorsqu’il explique l’intention du gouvernement de couper 1 milliard de dollars dans les crédits de défense.

Apparaissant plus tôt cette semaine sur les ondes de CBC Radio Le courant, Le ministre de la Défense, Bill Blair, a présenté les réductions proposées comme une bonne gestion financière à un moment où les Canadiens ordinaires ressentent les conséquences de la hausse de l’inflation et de la pénurie de logements abordables – des facteurs politiques que les libéraux considèrent comme des obstacles à leur réélection.

Lorsqu’ils étaient au pouvoir et frustrés de leur incapacité à poursuivre leur programme de défense, les conservateurs fédéraux de Stephen Harper ont fait de donner aux Forces armées canadiennes « plus de dents et moins de queue » comme leur mantra. Essentiellement, ils soutenaient que le MDN souffrait d’une bureaucratie pléthorique qui avait besoin d’être dégonflée.

Blair a emprunté quelques pages à cet argument cette semaine.

« Les Canadiens sont confrontés à des choix difficiles et nous devons également faire des choix difficiles », a déclaré Blair lors de l’entrevue diffusée lundi. Il a déclaré qu’il croyait que le MDN avait la responsabilité de contribuer à la réduction globale des dépenses gouvernementales de 15 milliards de dollars, mandatée par le Conseil du Trésor fédéral.

« Notre objectif est d’accroître la capacité militaire de notre contribution au pays et à l’étranger », a-t-il ajouté. « Il s’agit également de soutenir les hommes et les femmes qui font ce travail important pour nous, mais cela ne signifie pas que la bureaucratie qui administre ce travail important est à l’abri de l’examen minutieux qu’on nous demande d’exercer. »

Blair a également affirmé que sous le gouvernement actuel, les dépenses de défense sont en train de doubler pour atteindre 40 milliards de dollars par an. Il a également laissé entendre que le gouvernement a vu peu de retour sur investissement jusqu’à présent – ​​dépoussiérant un autre vieil argument avancé par les conservateurs lors de la dernière série de mesures d’austérité au MDN, lorsque le gouvernement Harper tentait d’équilibrer le budget.

Le gouvernement de l’ancien premier ministre Stephen Harper avait l’habitude de blâmer les bureaucrates pour ses difficultés budgétaires au ministère de la Défense nationale. (Adrian Wyld/La Presse Canadienne)

« Au fil du temps, nous avons déjà procédé à des augmentations très, très significatives du budget de la défense, et ce que nous n’avons pas vu, c’est une augmentation de la capacité militaire à la hauteur de ces augmentations budgétaires », a déclaré Blair.

Le ministre, qui a été nommé lors du remaniement ministériel de l’été dernier, a déclaré que même au cours de sa courte période au ministère, il a « constaté des dépenses importantes… qui ne contribuent pas directement à l’augmentation de la capacité militaire ou au soutien aux familles des militaires ».

Il n’a donné aucun exemple dans l’interview au-delà des voyages des dirigeants. Dans une déclaration publiée la semaine dernière qui visait à transformer les coupes en économies, Blair a également parlé de la consultation comme d’un domaine budgétaire digne d’être coupé.

Mais les déclarations budgétaires de Blair comportent jusqu’à présent plusieurs simplifications excessives qui troublent les experts qui connaissent parfaitement le budget du MDN, notamment un ancien vice-chef d’état-major de la Défense. L’une d’elles est l’affirmation selon laquelle le budget aurait doublé.

Le MDN a sous-utilisé son budget d’investissement

Selon le Budget principal des dépenses fédéral, le budget actuel de la défense s’élève à 26,5 milliards de dollars et n’atteindra pas la barre des 40 milliards de dollars avant plusieurs années. L’objectif de doubler les dépenses reste un objectif ambitieux.

L’expert en approvisionnement militaire Dave Perry, vice-président de l’Institut canadien des affaires mondiales, a déclaré que le MDN n’a pas été en mesure de dépenser une partie importante de l’argent supplémentaire qui lui a déjà été accordé.

« Le ministère de la Défense nationale a permis au ministère des Finances d’économiser plus d’un milliard de dollars chaque année en sous-utilisant son compte de capital », a déclaré Perry, dont l’organisation a parfois accueilli des conférences en partie parrainées par des fabricants de matériel de défense.

Le compte de capital est destiné à l’achat de nouveaux équipements. En 2023, cela représentait environ 6,1 milliards de dollars de dépenses prévues.

Des membres de l’équipe de démonstration du F-35A Lightning II de l’US Air Force se préparent à lancer le capitaine Andrew « Dojo » Olson, pilote du F-35, lors du Spectacle aérien international de Bagotville, à Québec, le 22 juin 2019. (Sergent d’état-major Jensen Stidham/US Air Force/Reuters)

De nombreux projets censés produire les capacités militaires qui, selon Blair, n’ont pas été réalisés – y compris la récente décision d’acheter des avions de combat F-35 – ont eux-mêmes été reportés ou bloqués dans un processus d’acquisition sclérosé.

Le vice-amiral à la retraite Mark Norman, ancien vice-chef d’état-major de la Défense et ancien commandant de la Marine, a contesté l’idée selon laquelle le MDN n’optimise pas les ressources. Il a souligné que l’armée est de plus en plus utilisée comme force de premier recours pour répondre aux catastrophes – les effets de la pandémie sur les foyers de soins de longue durée, les incendies de forêt et autres catastrophes naturelles – tout en maintenant des déploiements à l’étranger comme le groupement tactique de l’OTAN en Lettonie et entraîner les troupes ukrainiennes.

« Ils doivent se regarder dans le miroir »

L’échec à produire des résultats, a déclaré Norman, s’est produit sous la direction des libéraux.

«Ils doivent se regarder dans le miroir», a déclaré Norman, qui s’est attiré la colère du gouvernement libéral en 2017 lorsqu’il a été accusé d’avoir divulgué des secrets du Cabinet liés à un programme de construction navale longtemps retardé. Les poursuites contre lui ont été abandonnées.

« Malgré le fait qu’ils ne sont pas différents du gouvernement précédent – ​​ils aiment célébrer chaque fois qu’ils achètent de gros objets brillants – leur bilan en matière d’approvisionnement est épouvantable. La situation empire, cela prend plus de temps. Même des projets relativement simples, qui sont sans doute militaires. disponibles dans le commerce, prennent encore des années de plus qu’ils ne le devraient. »

Norman et Perry sont tous deux sceptiques quant à l’idée selon laquelle les réductions peuvent être réalisées au moyen de contrats de conseil et de services sans toucher aux capacités militaires.

Le budget de ces services au MDN était de 6,5 milliards de dollars en 2022, selon les comptes publics fédéraux. Cela couvrait des milliers de contrats pour tout, depuis les gardes de sécurité dans les propriétés du MDN jusqu’aux services contractuels de formation et d’éducation (uniformes et non uniformes), en passant par les services d’ingénierie et d’architecture.

Perry l’a décrit comme un « financement essentiel » pour soutenir les opérations dans une armée qui manque jusqu’à 16 000 hommes – un chiffre rapporté au comité de la défense de la Chambre des communes la semaine dernière.

Le MDN dispose essentiellement de trois grandes catégories de dépenses. La première partie indemnise le personnel civil et militaire, tandis que la seconde partie finance l’acquisition de nouveaux équipements et la construction d’infrastructures. Le troisième volet des dépenses du MDN est celui que Perry décrit comme « une catégorie fourre-tout, celle des opérations et de l’entretien ». Plusieurs milliards de dollars y sont réservés pour l’entretien des flottes existantes d’avions, de navires et de véhicules, ainsi que pour la formation.

Lorsque les conservateurs ont réduit le budget de la défense, c’est cette troisième catégorie qui a été durement touchée. Cela pourrait également être la cible principale cette fois-ci.

Ce n’est plus les années 1990

Perry et Norman affirment que le climat géopolitique a radicalement changé depuis les coupes budgétaires des années 1990. Le monde est désormais confronté à une guerre active en Ukraine, impliquant une puissance majeure et une Chine de plus en plus affirmée.

Tout au long des années 1960, 1970 et 1980, le Canada a augmenté son financement militaire en période de tensions géopolitiques accrues. Il y a quelques semaines à peine, le Canada a signé un engagement de l’OTAN selon lequel consacrer 2 pour cent de son produit intérieur brut à la défense est un « engagement durable » ou un objectif.

Norman a déclaré que même s’il va à l’encontre de ses alliés et de l’histoire, il ne voit pas le gouvernement fédéral changer de cap.

Des soldats ukrainiens tirent au mortier sur des positions russes sur la ligne de front près de Bakhmut, dans la région de Donetsk, en Ukraine, le 12 août 2023. (Libkos/Associated Press)

« Cela ne me surprend pas du tout qu’ils veuillent mettre en œuvre des réductions », a-t-il déclaré.

« Je pense que si quelqu’un avait encore des doutes quant à savoir si nous étions ou non une nation sérieuse, le fait que nous réduisions le budget de la défense à ce moment-là va confirmer que nous ne prenons pas ces obligations internationales au sérieux.

« Et j’ai du mal à comprendre la logique, malgré le fait qu’ils doivent partager la douleur avec l’ensemble du gouvernement. Mais nous soutenons une guerre en Ukraine. C’est peut-être une pause, un moment pour réfléchir et nous demander : Est-ce vraiment le moment de réduire le budget de la défense ? »

Dans son entrevue avec CBC Le courant, Blair a contesté la description de l’exercice budgétaire comme une réduction. Il a dit qu’il s’agissait plutôt d’une « réduction du rythme auquel nous avons augmenté le budget de la défense ».

Ce n’est probablement pas ainsi que le ministère lui-même percevra les choses, a déclaré Perry.

« Toute personne raisonnable qui avait prévu de disposer de 900 millions de dollars de plus – dans trois, quatre ou cinq ans – [and] On leur dit qu’ils n’auront pas ces 900 millions de dollars, ce qui constituerait une réduction de leur budget », a déclaré Perry.