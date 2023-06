Blair Underwood et sa nouvelle épouse, Josie Hart. Image via (blairunderwood_official)/ Instagram

Blair Underwood a marché dans l’allée pour la deuxième fois.

L’acteur primé a épousé son amie de longue date Josie Hart.

Le couple, qui est ami depuis 43 ans, s’est marié lors d’un mariage intime dans les Caraïbes.

Eh bien, « Harts » à travers le monde a été annoncé lorsque l’on a appris que le très bon acteur Blair Underwood s’est marié avec son amie de longue date, Josie Hart, lors d’un mariage intime dans les Caraïbes. Le couple est ami depuis 43 ans et s’est rendu en République dominicaine pour dire « oui ». La destination ne comptait pas plus de 100 invités et Blair lui-même a joué un rôle important dans la préparation du mariage.

Parler à Personnes, Blair a déclaré à la publication qu’il était impliqué dans le mariage, « J’ai été très impliqué. Je suis une Vierge et un peu perfectionniste, donc j’aime m’assurer que les détails sont pris en charge. » La passerelle de mariage a commencé par une fête de bienvenue, puis lors de la cérémonie, la mariée la plus enviée portait une robe de transition deux en un qui avait une silhouette de trompette ajustée et une surjupe amovible avec un train de longueur cathédrale par Nneka C. Alexander de Brides par Nona Couture Atelier. Son fiancé portait une veste de soirée à motif jacquard de laine et de soie ivoire avec un revers en satin, associée à un gilet en lin et un pantalon de soirée ISAIA.

Parlant du moment où l’acteur a posé les yeux sur sa fiancée, il a déclaré : « La première fois que je l’ai vue dans sa robe, elle ressemblait à une princesse. Elle était si belle. Les émotions profondes qui se sont manifestées pendant la cérémonie, la légèreté et amusant de la réception, tout était humiliant parce que tout s’est mis en place. C’était incroyable. Le couple a célébré avec un gâteau glacé à la vanille française et à la crème au beurre de Flor Reposteria et des cocktails personnalisés.

« C’était surréaliste et magique. Ses vœux, l’entendre prononcer les mots qu’il m’a dit pour notre éternité, étaient incroyables. Entre nos enfants et chacun d’eux portant des toasts, le feu d’artifice juste après notre première danse, toute la journée était juste au-delà de mes attentes », a déclaré Josie. Maintenant, pour répondre à la question que tout le monde se pose, ‘Comment peut-on rencontrer un Blair Underwood ?’ Eh bien, le couple s’est rencontré quand Blair avait 16 ans et avait une amitié de 43 ans. « Ma mère l’aimait et l’adorait. Nous vivions des vies séparées sur des côtes séparées. Nous ne nous sommes jamais beaucoup vus, mais quand nous avons parlé, il y a toujours un lien si fort pour se comprendre », a expliqué Blair.

Après que les deux aient divorcé, ils ont commencé à se fréquenter l’année dernière et Blair a proposé. « C’est tellement bien. J’ai juste l’impression que c’est la prochaine étape pour avancer dans ma vie et le faire ensemble… Pour tous ceux qui nous connaissent, et je parle de nos neuf enfants, petits-enfants, anciens conjoints. Pour que tout le monde soit à bord, embrasse et accepte, cette union n’est rien d’autre que Dieu. Trouver l’amour et découvrir l’amour chez quelqu’un qui a été dans ma vie, dans la vie de ma famille, et comme j’ai été dans la sienne, pour si longtemps d’une manière honorable et platonique », a ajouté Blair.

Sources: Personnes, Bangshowbiz