Blair Underwood annonce ses fiançailles avec un ami de 41 ans

L’acteur, ami de Blair Underwood depuis 41 ans, Josie Hart, a endossé le nouveau rôle de fiancé.

Le comédien légendaire s’est rendu sur son compte Instagram pour présenter sa relation après que le duo ait foulé le tapis rouge des 50e International Emmy Awards. Le gagnant du Golden Globe a fait une apparition pour présenter, directeur, Ava Duvernay, avec l’InterPrix ​​national des fondateurs Emmys.

Underwood jaillit partager le tapis avec Hart était son « point culminant personnel » de la nuit.

“Mon moment fort personnel a été de marcher sur le tapis rouge avec ma nouvelle fiancée Josie Hart. La personne la plus incroyable, la plus brillante, la plus belle, la plus hilarante, la plus stimulante et la plus perspicace que je connaisse et qui vit continuellement à haute voix.