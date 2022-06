Blair nie toute ingérence dans l’enquête sur les tirs de masse en Nouvelle-Écosse

OTTAWA –

Le ministre de la Protection civile, Bill Blair, nie que quiconque au sein du gouvernement fédéral se soit ingéré dans l’enquête de la GRC sur la fusillade de masse en Nouvelle-Écosse, prenant la défense de la commissaire Brenda Lucki, qui est au centre des accusations selon lesquelles des pressions ont été exercées pour divulguer des détails.

« Il n’y a eu aucune pression et aucune ingérence dans les décisions opérationnelles de la GRC », a déclaré Blair aux journalistes mercredi. « Je n’ai fait aucun effort pour faire pression sur la GRC pour qu’elle interfère de quelque manière que ce soit avec leur enquête. Je n’ai donné aucune directive quant aux informations qu’ils devraient communiquer. Ce sont des décisions opérationnelles de la GRC. Et je respecte cela et je l’ai respecté tout au long. »

Des allégations ont été soulevées mardi selon lesquelles le premier ministre Justin Trudeau et son gouvernement auraient utilisé la pire fusillade de masse de l’histoire du Canada pour faire avancer une nouvelle interdiction des armes à feu, sur la base de documents publiés dans le cadre de la Mass Casualty Commission enquêtant sur la fusillade de masse d’avril 2020 qui fait 22 morts en Nouvelle-Écosse.

Selon les documents, 10 jours après le déchaînement meurtrier en Nouvelle-Écosse, Lucki a partagé sa déception avec la division de la Nouvelle-Écosse, après avoir voulu qu’ils divulguent des informations spécifiques sur les armes à feu utilisées par l’auteur.

Dans des notes manuscrites, le surintendant de la GRC de la Nouvelle-Écosse, Darren Campbell, a écrit que Lucki avait indiqué qu’elle avait promis à Blair, alors ministre de la Sécurité publique, et au bureau du premier ministre que la GRC divulguerait cette information, et que cela était lié à la législation en cours sur le contrôle des armes à feu. pour rendre les agents et le public plus sûrs.

À l’époque, la GRC de la Nouvelle-Écosse avait déclaré que la divulgation d’informations supplémentaires compromettrait l’enquête en cours sur l’accès de l’agresseur à des armes à feu.

Quelques jours plus tard, le premier ministre a annoncé l’interdiction de 1 500 armes d’assaut, y compris les armes utilisées lors de la fusillade en Nouvelle-Écosse.

Dans un communiqué publié tard mardi soir, Lucki a déclaré qu’elle ne mettrait jamais en péril une enquête et qu’elle « n’est pas » intervenue dans cette affaire, mais l’a qualifiée de « discussion tendue ».

« Je regrette la façon dont j’ai abordé la réunion et l’impact qu’elle a eu sur les personnes présentes. Mon besoin d’informations aurait dû être mieux pesé par rapport à la gravité des circonstances qu’ils vivaient. J’aurais dû être plus sensible dans mon approche », a déclaré Lucki. a dit.

« Il est important de noter que le partage d’informations et des briefings avec le ministre de la Sécurité publique sont nécessaires, particulièrement lors d’une fusillade de masse en sol canadien. Il s’agit d’une procédure standard, qui n’affecte pas l’intégrité des enquêtes en cours, ni n’interfère avec la l’indépendance de la GRC », a déclaré Lucki.

Face à plusieurs questions à ce sujet mercredi, Blair est venu à la défense de Lucki, mais n’a pas répondu directement lorsqu’on lui a demandé s’il avait toujours confiance en elle en tant qu’officier principal de la GRC.

Blair a déclaré que la tragédie était « sans précédent, incroyablement difficile et traumatisante » pour l’ensemble de la police nationale, et que le récit différent des collègues de Lucki est quelque chose qui est « entièrement entre la commissaire et ses subordonnés ».

Il a également noté qu’avant la fusillade, les libéraux avaient fait campagne en 2019, puis avaient donné suite, en s’engageant dans le cadre de leur mandat à interdire les armes à feu de type assaut.



« ALLÉGATIONS TROUBLANTES »

Les partis d’opposition se sont jetés sur l’affaire, exigeant un débat d’urgence et une enquête parlementaire complète sur ce que le chef du NPD, Jagmeet Singh, a qualifié d' »allégations troublantes d’ingérence ».

« Ces allégations suggèrent que la pression du gouvernement risquait de saper l’enquête sur la pire fusillade de masse de l’histoire du Canada – tout cela pour leur propre agenda politique. Les Néo-Écossais ont subi d’énormes pertes et la mauvaise gestion de l’enquête sur cette fusillade la rend incroyablement difficile. pour les familles de ceux qui ont été assassinés », a déclaré Singh dans un communiqué publié mercredi matin.

« L’idée que ce gouvernement – que n’importe quel gouvernement – utiliserait cet acte horrible de meurtre de masse pour obtenir un soutien pour sa politique sur les armes à feu est totalement inacceptable. »

Rejetant les démentis émis par Blair et Lucki, plusieurs députés conservateurs ont dénoncé le gouvernement qui aurait tiré les ficelles et les ont accusés de saper les notes prises par les agents de la GRC en Nouvelle-Écosse.

« Les conservateurs croient le surintendant Darren Campbell lorsqu’il dit que Brenda Lucki, la commissaire, a fait pression sur lui, a fait pression sur la GRC, et la raison pour laquelle elle l’a fait, c’est parce qu’elle avait pris un engagement, ou qu’elle avait subi des pressions de la part du cabinet du premier ministre et/ou de la sécurité publique. cabinet du ministre », a déclaré la chef conservatrice par intérim, Candice Bergen. « C’est dégoûtant. »



Avec un reportage de la chef du bureau d’Ottawa de CTV National News, Joyce Napier