Blair n’a pas écrit ni approuvé le message de la famine irlandaise, révèlent des documents

Tony Blair n’a pas écrit ni approuvé un message du gouvernement britannique disant qu’il n’était pas intervenu dans la famine irlandaise du XIXe siècle, a-t-il émergé.

On estime qu’environ un million de personnes sont mortes de faim et de maladie en Irlande à la fin des années 1840 après que la brûlure de la pomme de terre a dévasté les réserves de nourriture.

Quelque deux millions de personnes supplémentaires ont émigré, la majorité d’entre elles traversant l’Atlantique vers les États-Unis, entre 1845 et 1892.

Les critiques ont accusé le gouvernement britannique de l’époque, qui dirigeait l’Irlande, de ne pas en faire assez pour aider à combler l’écart dans l’approvisionnement alimentaire.

S’exprimant au nom de M. Blair dans un discours prononcé en 1997 pour commémorer la famine à Cork, dans le sud de l’Irlande, l’acteur Gabriel Byrne s’est abstenu de s’excuser mais a déclaré que le peuple irlandais avait été rejeté par la politique du gouvernement britannique.

M. Blair n’avait pas pu assister à l’événement.

Ses remarques ont été écrites et approuvées par Sir John Holmes, l’ancien secrétaire privé de l’ancien Premier ministre, révèlent des documents précédemment classifiés publiés par les Archives nationales de Kew.

Sir John a déclaré qu’il avait essayé sans succès de contacter son patron pour faire signer le message.

Il a écrit : » J’ai essayé d’éclaircir le principe de ceci avec vous [Mr Blair] cet après-midi par téléphone, mais vous n’étiez pas là. »

Sir John a déclaré qu’il tenait à éviter l’impression d’un « camouflet » de la part de Londres et l’a donc envoyé à l’ambassade britannique à Dublin « de mon propre chef ».

M. Byrne a ajouté dans le message: « La famine a été un événement déterminant dans l’histoire de l’Irlande et de la Grande-Bretagne. Elle a laissé de profondes cicatrices.

« Ce million de personnes auraient dû mourir dans ce qui faisait alors partie de la nation la plus riche et la plus puissante du monde est quelque chose qui cause toujours de la douleur alors que nous y réfléchissons aujourd’hui.

« Ceux qui gouvernaient à Londres à l’époque ont laissé tomber leur peuple en restant les bras croisés alors qu’une mauvaise récolte s’est transformée en une tragédie humaine massive. »

Alors que les discours politiques ont souvent la contribution d’assistants, celui de M. Blair a été important pour l’accueil positif qu’il a reçu.

Dans sa lettre à M. Blair, Sir John prévoyait que le message « pourrait recevoir beaucoup de publicité », bien qu’il ait déclaré qu’il était « bien en deçà d’excuses » et a simplement reconnu que le gouvernement de l’époque « aurait pu faire plus » pour prévenir le drame.

M. Holmes a écrit: « J’espère que cela ne vous causera aucun problème. Cela devrait bien se passer avec les Irlandais, et je ne vois personne ici ou en Irlande du Nord s’y opposer sérieusement. »

Des documents séparés publiés par le Public Record Office d’Irlande du Nord l’année dernière contenaient une lettre restreinte de Donald Lamont, un responsable de la section des affaires de la République d’Irlande du gouvernement britannique, datée du 2 juin 1997, qui traitait de la déclaration du Premier ministre sur la famine.

Il disait : « Je ne pense pas que j’aurais pu souhaiter une meilleure réponse à la déclaration du Premier ministre que celle du Taoiseach rapportée dans votre télégramme numéro 178.

« L’ambassade d’Irlande a également été chaleureuse dans sa réaction. »

Reportage supplémentaire par l’Association de la presse