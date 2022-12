Blair Hubbard fait voler haut les Eagles de Broomfield (Col.) – Shaw Local

Gagner ne vieillit jamais.

Demandez simplement à Blair Hubbard.

Le diplômé du Princeton High School de 1987 a remporté son quatrième championnat d’État dans le Colorado, dirigeant ses Broomfield Eagles vers le titre d’État de classe 4A, battant Loveland, 24-14, samedi au Empower Field du Mile High Stadium.

La victoire du match pour le titre a couronné une saison sans défaite (14-0) pour les Eagles, remportant le premier championnat d’État de Broomfield depuis 1984.

Hubbard, qui s’est fait larguer avec un seau d’eau plein sur le terrain (“J’ai eu de la chance, c’était une journée modérément chaude en décembre dans le Colorado”), a déclaré que le titre d’État était apprécié par toute la communauté de Broomfield du côté nord-ouest de Denver. .

“Ils n’ont pas remporté le championnat d’État depuis 1984. C’est une sorte de communauté de petite ville très soudée”, a-t-il déclaré. “Beaucoup de gens le voient comme une banlieue, mais c’était une petite ville autour de laquelle Denver s’est en quelque sorte développée. C’est cet étalement urbain.

“Beaucoup de tradition ici. Beaucoup de support de ventilateur plus ancien. J’ai des joueurs dans mon équipe que leurs oncles, leurs pères, leurs grands-pères ont tous joués pour Broomfield. C’est formidable pour notre communauté. Ils sont très excités.

L’équipe de football a été reconnue mardi par le conseil municipal de Broomfield.

Hubbard a félicité sa classe senior “pour s’être vraiment engagée là où nous pourrions être samedi après-midi” après une saison 5-6 en 2021.

Blair Hubbard, un lycée de Princeton en 1987, a dirigé Broomfield vers son premier championnat d’État du Colorado depuis 1984. C’était son quatrième titre d’État en tant qu’entraîneur-chef. (Photo avec l’aimable autorisation de Blair Hubbard)

Hubbard a partagé un moment particulièrement mémorable sur le terrain après le match avec le quart-arrière senior de Broomfield Cole Lacrue, dont le père est décédé de COVID en 2020 après sa deuxième saison. Son frère, Ty, était un garde partant en deuxième année pour les Eagles.

«Il y avait juste beaucoup d’émotion pour ces garçons. Juste moi qui accompagne leur parcours ces deux dernières années et les aide à traverser des moments difficiles. C’était définitivement une situation émouvante pour les garçons et moi-même de les voir arriver à un point où ils pouvaient devenir champions d’État. Cole va au Wisconsin pour jouer le quart-arrière. Il va obtenir son diplôme tôt et sera là sur le campus en janvier.

Hubbard est l’un des deux seuls entraîneurs de l’histoire de l’État à avoir remporté des championnats d’État dans deux écoles différentes. Il a remporté trois des quatre finales d’État avec 2A Faith Christian.

Il a remporté plus de 200 matchs au cours d’une brillante carrière de 20 ans et a dirigé trois programmes différents jusqu’aux éliminatoires de l’État.

Il a dirigé Broomfield, qui compte 1650 inscriptions, pour déclarer des apparitions en finale en 2016, sa première année, et en 2019, perdant les deux fois face à la centrale électrique de l’État Pine Creek.

Pine Creek a depuis été poussé jusqu’à 5A, ce que Hubbard a plaisanté, c’est bien, car “ils étaient en quelque sorte notre Kryptonite, je suppose que vous pourriez dire.”

Il a également été entraîneur pendant deux ans (2014-15) au 3A Lutheran High School de Parker, du côté sud de Denver.

Hubbard, 53 ans, qui présentera son attaque pour la clinique virtuelle de l’Illinois High School Football Coaches Association, le mercredi 14 décembre, ne prévoit pas de les raccrocher de si tôt.

“Je pense que j’ai encore 10 ans d’entraînement en moi”, a-t-il déclaré. « J’aime être avec les enfants et enseigner. Oui, je vais probablement continuer pendant encore 10 ans environ.

Pour quelqu’un qui n’a joué qu’au football de première année à Princeton High School, Hubbard a certainement parcouru un long chemin dans les rangs des entraîneurs. Il a toujours été un étudiant du jeu et a perfectionné ses compétences sur le terrain de jeu de l’école Douglas avec ses copains de sa ville natale.

“J’ai toujours aimé la stratégie de tous les sports, que ce soit le baseball, le basket-ball ou le football”, a-t-il déclaré. « Si vous demandez à certains de mes copains comme Dave Colyott ou Steve Oeder, ces gars-là, ils diront tous que j’étais le gars qui organisait des matchs de football à l’école Douglas. J’aurais des pièces toutes dessinées et des choses comme ça. J’ai toujours été un fan de stratégie et cela a en quelque sorte conduit à la stratégie du côté du football lorsque j’ai commencé à enseigner et à entraîner.

Il a dit que ces jeux étaient toujours amusants à Douglas.

“Je pense que c’est une chose qui manque aux jeunes athlètes parce qu’il y a une telle poussée pour que les enfants se concentrent tôt ou se spécialisent”, a-t-il déclaré. “Nos joueurs qui sont des athlètes multisports sont ceux qui ont le plus de succès sur le terrain et j’aimerais qu’il y en ait plus. Notre école fait du bon travail pour partager les athlètes et mettre l’accent sur les athlètes multisports.

Blair Hubbard et ses filles, Anna (à gauche) et Emma. (Photo avec l’aimable autorisation de Blair Hubbard)

Hubbard est le père de deux filles actives. L’aînée, Anna, une senior, a joué dans l’équipe de volley-ball de l’État pour Faith Christian et est gardienne dans l’équipe de basket-ball. Emma, ​​une élève de cinquième année, joue au volley-ball et au basket-ball en même temps.

“C’est aller, aller, aller avec mes filles”, a-t-il dit.

Tout comme papa était de retour à Princeton à l’école Douglas.

Kevin Hieronymus est le rédacteur sportif de BCR depuis 1986. Contactez-le à khieronymus@bcrnews.com