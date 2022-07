Blair et Lucki témoignent d’ingérence présumée dans l’enquête de la GRC

Un mois après que la controverse ait fait la une des journaux, des acteurs clés témoigneront lundi dans le cadre d’une enquête parlementaire sur des allégations d’ingérence politique dans l’enquête de la GRC sur la tuerie de masse en Nouvelle-Écosse. Dans le cadre de l’audience d’aujourd’hui du Comité de la sécurité publique et nationale sur les allégations selon lesquelles des responsables fédéraux auraient exercé des pressions sur la police à la suite de la pire fusillade de masse de l’histoire du Canada pour aider à faire avancer une nouvelle interdiction des armes à feu, le premier participant à l’audience d’aujourd’hui sera le ministre de la Protection civile, Bill Blair . Blair, qui pendant la période en question était ministre de la Sécurité publique du Canada, sera accompagné de Rob Stewart, sous-ministre du ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile. Ensuite, la commissaire de la GRC Brenda Lucki et le sous-commissaire Brian Brennan témoigneront, ainsi que quelques autres fonctionnaires actuels et anciens de la GRC. La réunion spéciale d’été du comité des députés a été le résultat d’un vote d’interruption de la Chambre des communes avant l’été, motivé par le désir des partis d’opposition que le gouvernement fournisse un exposé complet des faits liés à la question. Selon des documents publiés le 21 juin dans le cadre de la Mass Casualty Commission, lors d’une réunion 10 jours après le déchaînement meurtrier de 2020 qui a fait 22 morts, la chef Mountie Lucki aurait exprimé sa déception face à la gestion des points de presse par la division de la Nouvelle-Écosse, parce qu’elle voulait qu’ils divulguent des informations précises sur les armes à feu utilisées par l’agresseur. Dans des notes manuscrites, le surintendant de la GRC de la Nouvelle-Écosse, Darren Campbell, a écrit que Lucki avait indiqué qu’elle avait promis à Blair et au bureau du premier ministre que la GRC divulguerait ces informations, et que cela était lié à la législation en cours sur le contrôle des armes à feu visant à rendre les agents et le public plus sûrs. À l’époque, la GRC de la Nouvelle-Écosse – qui faisait l’objet d’une surveillance étroite pour son traitement de l’affaire depuis le début – avait déclaré que la divulgation d’informations supplémentaires mettrait en péril l’enquête en cours sur l’accès de l’agresseur aux armes à feu. Quelques jours plus tard, le premier ministre a annoncé l’interdiction — par règlement et non par voie législative — de 1 500 armes d’assaut, y compris les armes utilisées lors de la fusillade en Nouvelle-Écosse. Aller de l’avant avec les mesures de contrôle des armes à feu était un engagement préexistant des libéraux, qui remonte à leur campagne électorale de 2019. Le premier ministre Justin Trudeau et Blair ont nié à plusieurs reprises que leur gouvernement ait exercé, comme l’a dit le premier ministre, « toute influence ou pression indue » sur la GRC. Bien que Trudeau ait déclaré immédiatement après le massacre, les responsables fédéraux avaient de nombreuses questions sur ce qui s’était passé et sur les informations dont disposait la police. Lucki a également déclaré qu’elle “n’était pas” intervenue dans cette affaire, mais l’a qualifiée de “discussion tendue”, écrivant dans un communiqué au moment où les allégations ont été révélées pour la première fois, que même si elle regrettait la façon dont elle avait abordé la réunion, elle ne mettrait jamais en danger une enquête de la GRC. Lorsqu’on lui a demandé comment les Canadiens devraient réconcilier le gouvernement et Lucki en disant qu’il n’y avait aucune interférence avec ce que le surintendant Campbell a écrit sur la base de la réunion qu’il a eue, Blair a déclaré que le surintendant “était évidemment arrivé à ses propres conclusions”. Bien que Campbell de la GRC soit au cœur des allégations, il ne témoignera pas devant les députés lundi, car il témoigne devant la Mass Casualty Commission.

