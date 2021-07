Blair Davenport fait ses débuts; Trent Seven bat Eddie Dennis dans le Main Event

Les fans de la World Wrestling Entertainment (WWE) ont assisté jeudi soir à quatre rencontres à succès à WWE NXT UK. Jeudi soir, la procédure a commencé avec l’homme le plus méprisable de NXT UK, Kenny Williams, affrontant Nathan Frazer. Cependant, le point culminant de la soirée a été l’événement principal brutal alors que Trent Seven et Eddie Dennis se sont affrontés dans le dernier acte de la nuit. Pendant ce temps, Bea Priestly, qui porte également le nom de ring de Blair Davenport, a fait ses débuts dans NXT UK alors qu’elle affrontait Laura Di Matteo dans le troisième segment.

Ici, nous jetons un coup d’œil à ce qui s’est passé à la WWE NXT UK de jeudi soir :

Kenny Williams contre Nathan Frazer : L’épisode le plus récent de NXT UK jeudi soir a commencé par une confrontation entre le personnage le plus diabolique de l’univers de la WWE Kenny Williams et le Wonderkid Nathan Frazer. Cependant, à la grande déception des fans, Williams a battu Frazer par tombé après un combat divertissant.

Mark Andrews contre Lewis Howley: Dans la deuxième compétition de la nuit, Mark Andrews a affronté Lewis Howley pour remporter un match de championnat par équipe NXT UK pour Subculture. Bien qu’il soit le champion par équipe NXT UK avec son partenaire Sam Stoker, Howley est entré dans le match contre Andrews en tant qu’outsider. Cependant, la présence de son partenaire Pretty Deadly Stoker au bord du ring a aidé Howley. Mais pas aussi longtemps qu’Andrews s’est moqué du champion d’étiquette avec son coup parfait et son athlétisme. À la fin, Andrews a battu Howley par tombé pour remporter le match.

Blair Davenport contre Laura Di Matteo: Blair Davenport a fait ses débuts jeudi dans WWE NXT UK et si son regard d’avant-match enchanteur est quelque chose à faire, elle est tout pour le théâtre. Et il semble que les fans ont également apprécié le charisme gothique de la nouvelle venue lorsqu’elle a battu Laura Di Matteo lors de son premier match par tombé.

Trent Seven contre Eddie Dennis: Dans le dernier et le plus attendu affrontement de la nuit, les fans de la WWE UK ont été témoins de la domination totale de Trent Seven alors qu’il martelait son adversaire Eddie Dennis avant de remporter le match par tombé.

