Blair aurait été meilleur PM que Johnson dans la pandémie de Covid, déclare Dominic Cummings

Tony Blair aurait « évidemment » fait un bien meilleur travail pour diriger le Royaume-Uni à travers la pandémie de Covid que Boris Johnson, a déclaré l’ancien conseiller principal du Premier ministre, Dominic Cummings.

Le commentaire est intervenu alors que M. Cummings livrait une évaluation cinglante des capacités et du caractère de M. Johnson dans le dernier de ses articles de blog Substack.

M. Cummings a déclaré qu’il était clair pour lui depuis un certain temps que Johnson était « inapte à être Premier ministre » car il était un menteur habituel avec peu d’intérêt à obtenir quoi que ce soit au pouvoir et peu de compréhension du gouvernement et était « totalement incontesté par quiconque dans le n ° 10 ”.

Il a déclaré que M. Johnson était connu à Downing Street comme le « chariot » en raison de sa tendance à virer de bord de manière incontrôlable.

Répondant aux questions des lecteurs de blogs, on a demandé à M. Cummings si l’ancien Premier ministre travailliste Blair aurait fait un meilleur travail pour diriger le Royaume-Uni à travers la pandémie de Covid.

Il a répondu: «Évidemment, il aurait fait un bien meilleur travail – il aurait au moins lu des journaux, présidait des réunions, compris comment fonctionnait la machine gouvernementale, pas un chariot toute la journée.

« Et mon impression est que depuis sa défaite sur le Brexit, il a devancé presque tous les députés en comprenant que la science et la technologie doivent être l’orientation future du Royaume-Uni. »

M. Cummings a déclaré que M. Johnson avait « absolument » tort de lever presque toutes les restrictions de Covid le 19 juillet comme il le prévoyait.

Lorsqu’on lui a demandé s’il s’agissait d’une bonne décision, l’ancien conseiller de Downing Street a répondu: « Évidemment non, et les conseillers scientifiques ont dit à No10 de ne pas faire ce qu’ils font. »