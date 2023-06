Blaine Higgs, un visiteur de la PC Party, pourrait bientôt être mis à la porte

Blaine Higgs a toujours été un visiteur maladroit au sein du Parti progressiste-conservateur.

Il est comme cette personne qui se présente à une fête à la maison en tant qu’étranger virtuel ou nouvelle connaissance à peine connue des hôtes.

Ils animent la soirée, mais parfois les fêtards regardent de travers lorsqu’ils deviennent perturbateurs.

« Je n’ai pas grandi dans une famille politique », a déclaré Higgs lorsqu’il a lancé sa campagne pour gagner la direction du PC en 2016. « Je ne viens pas de racines politiques profondes. »

Higgs avait servi un mandat en tant que ministre des Finances dans un précédent gouvernement conservateur, mais avant 2010, il n’avait jamais occupé de poste électif et n’avait même pas été membre du Parti conservateur.

Il s’est présenté — avec justesse — comme un étranger, le genre de personne dont le parti et la province avaient besoin pour diriger ce qu’il appelait « un mouvement » pour sauver le Nouveau-Brunswick.

Higgs a servi un mandat en tant que ministre des Finances dans un précédent gouvernement conservateur. (Brian Chisholm/CBC)

« J’ai l’indépendance de penser que cette province a désespérément besoin », a-t-il déclaré.

Higgs fait maintenant face à une pression de l’intérieur pour un examen de la direction, avec plus de la moitié des présidents de circonscription des partis signant des lettres pour déclencher le processus.

Et sa volonté de défier les normes partisanes établies de longue date revient le hanter.

En tant que ministre des Finances de 2010 à 2014, cette volonté de remettre en question la sagesse conventionnelle de la politique partisane était souvent vivifiante et rafraîchissante.

Des vérités dérangeantes

Il a prononcé des vérités inconfortables que les vétérans politiques n’ont jamais reconnues : que des promesses électorales coûteuses et mal pensées étaient responsables d’une grande partie des gros déficits et de la dette de la province.

« C’est un cas où les politiciens sont les plus vulnérables, et les gens disent » je vais lui faire promettre cela « », a-t-il déclaré.

MONTRE | S’exprimant plus tôt cette semaine, Blaine Higgs a reconnu qu’il n’était pas parfait : Le premier ministre Higgs dit qu’il n’est pas parfait Blaine Higgs réagit à une lettre de 2021 de Dorothy Shephard qui disait que son style de leadership avait « détruit » l’équipe qui l’entourait.

Un autre exemple est le refus de Higgs d’appuyer la nomination partisane par le premier ministre David Alward de la ministre Margaret-Ann Blaney à un poste somptueux de PDG de la Couronne.

Les piliers du parti de longue date ne font tout simplement pas cela. Ils tombent en ligne.

Higgs était différent. Cela est devenu son plus grand atout, au cœur de sa marque.

Même l’implication passée de Higgs avec le parti anti-bilinguisme de la Confédération des régions – alarmant pour de nombreux francophones – a souligné qu’il était vraiment différent.

Il a décrit une fois avoir menacé de démissionner lorsque des membres du personnel politique du bureau d’Alward ont réécrit son discours sur le budget à la veille de sa présentation.

Higgs a remporté la direction du PC en 2016 et les sceptiques se sont alignés, puis ont vu son approche non conventionnelle devenir, dans leur esprit, un handicap politique. (Jacques Poitras/CBC)

Ils ont reculé cette fois-là, a-t-il dit, mais en 2016, il a fait valoir qu’il avait besoin du poste le plus élevé pour surmonter définitivement ces considérations politiques fatiguées et identiques.

« Je suis candidat au poste de Premier ministre parce que je ne peux pas le faire en tant que ministre des Finances », a-t-il déclaré.

Peu de soutien des députés

Seuls trois députés PC en exercice l’ont approuvé, un indicateur de la façon dont ses collègues plus conventionnels voyaient son franc-tireur.

Il a donc engagé d’innombrables nouveaux membres du parti pour les contourner.

Il a dit à ces recrues que « peu importe comment le parti s’appelle, utilisez le Parti PC comme intermédiaire pour changer la politique au Nouveau-Brunswick ».

La députée de Saint John Lancaster, Dorothy Shephard, qui a quitté le cabinet la semaine dernière en raison du style de gestion de Higgs, lui a écrit dans une lettre de 2021 que la plupart de ses partisans du leadership « n’avaient jamais soutenu le [PC Party] ou avait un lien avec quelqu’un dans le parti. »

Et, a-t-elle ajouté, la plupart d’entre eux « sont introuvables maintenant ».

Higgs portait de nouvelles chaussures de course lors d’un événement à Woodstock cette semaine. (Jacques Poitras/CBC)

La plupart des députés qui ont travaillé avec Higgs dans le cabinet Alward ont approuvé d’autres candidats à la direction en 2016 et se sont irrités de son mépris ouvert pour les manières de faire des partis à l’ancienne.

« Quand c’est bien fait … la politique est ce qui fait bouger les choses », a déclaré à l’époque Trevor Holder, membre vétéran de Portland-Simonds.

« Parfois, cela nécessite des amitiés et des alliances politiques pour y parvenir. »

MONTRE | En mai, Higgs a appelé à une révision controversée de la politique 713 : Le premier ministre Blaine Higgs défend la révision de la politique 713 par son gouvernement Higgs dit que les écoles devraient informer les parents si un enfant de moins de 16 ans veut changer de nom ou de pronom, et que les jeunes enfants ne devraient pas être exposés à des histoires de drag queen.

Holder faisait partie des ministres du cabinet qui ont défié Higgs la semaine dernière de voter pour une motion de l’opposition appelant à davantage de consultations sur les modifications des protections LGBTQ pour les étudiants dans la politique 713.

Higgs a remporté le leadership et les sceptiques se sont alignés, puis ont vu son approche non conventionnelle devenir, dans leur esprit, un handicap politique.

Critiques du caucus

La principale accusation des détracteurs de son caucus est qu’il les exclut de son processus décisionnel.

Sa poussée en 2020 pour des réformes de la santé – y compris la fermeture proposée des services d’urgence des petits hôpitaux – lui a coûté son seul député provincial francophone à l’époque, Robert Gauvin.

Le père de Gauvin était le regretté Jean Gauvin, un membre de longue date du cabinet de Richard Hatfield qui a aidé à maintenir les braises du soutien PC à Shippagan pendant les 12 ans d’exil du parti du pouvoir.

La poussée de Higgs en 2020 pour des réformes de la santé lui a coûté son seul député provincial francophone à l’époque, Robert Gauvin, photographié ici en 2020. (Michel Corriveau/Radio Canada)

Jean Gauvin a également soutenu Hatfield lorsque les rebelles du parti ont tenté de le destituer de la direction en 1985. Le passage de son fils aux libéraux est donc un autre symbole de la rupture de Higgs avec l’histoire du parti.

Un autre francophone qui a soutenu Hatfield lors de cette bataille, Jean-Pierre Ouellet de Madawaska-Les Lacs-Edmundston, fait maintenant partie de la pression pour se débarrasser de Higgs, arguant que le premier ministre avance des idées hostiles au Parti PC.

« En ce qui me concerne, il essaie de mettre en place une plate-forme qui était la plate-forme CoR lorsqu’il faisait campagne pour le parti CoR dans les années 1980 », a déclaré Ouellete.

Le statut d’outsider pourrait être une menace

Ainsi, le statut d’outsider du premier ministre – la chose même qui l’a propulsé au pouvoir – menace maintenant de le défaire.

Sa meilleure défense est son bilan : de gros surplus budgétaires, une dette provinciale moins élevée, un faible taux de chômage et une croissance démographique sans précédent.

Mais les commentaires récents de Higgs suggèrent qu’il doute qu’un nouveau leader potentiel du PC soit à la hauteur de ce qu’il considère comme les normes élevées de succès qu’il a atteintes.

« C’est ce qui me préoccupe le plus : allons-nous continuer ou allons-nous régresser et retourner dans le processus politique ? »

C’est une autre hérésie alarmante pour les vétérans du parti qui apprécient la continuité, la planification de la succession et la viabilité politique à long terme.

Dans sa lettre de 2021 à Higgs, Shephard a déclaré que lorsqu’il a lancé sa candidature à la direction, elle a conclu qu’il « ne voulait pas être chef du Parti progressiste-conservateur du Nouveau-Brunswick; vous vouliez juste être » chef « . (Shane Magee/CBC)

Higgs a rejeté la poussée de révision dans un communiqué mercredi qui ne reconnaissait pas qu’il y avait des lettres d’une majorité de présidents de circonscription.

Au lieu de cela, il l’a appelé « un drame politique stratégiquement planifié » qui a été « l’accent d’un certain groupe depuis quelques années maintenant », maintenant renforcé par le débat sur la politique 713.

Dans sa lettre de 2021 à Higgs, Shephard a déclaré que lorsqu’il a lancé sa candidature à la direction, elle a conclu qu’il « ne voulait pas être chef du Parti progressiste-conservateur du Nouveau-Brunswick; vous vouliez juste être » chef « ».

Mais les deux ne peuvent pas être séparés : si la pression pour une révision de la direction réussit, Higgs serait confronté à la fin de son mandat à la fois de chef du PC et de premier ministre.

C’est le choix auquel sont maintenant confrontés les membres du parti : que faire de cet invité qui, pour beaucoup, épuise son accueil.