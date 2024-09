Blaine Higgs serait « inquiet » d’envoyer ses enfants à l’école publique aujourd’hui

À quelques mois des élections provinciales, le premier ministre du Nouveau-Brunswick critique vivement le système scolaire public, qui est sous sa responsabilité depuis six ans. L’opposition dénonce des commentaires « irresponsables » et « dangereux » qui alimentent la méfiance envers l’école publique et ses enseignants.

Blaine Higgs dit qu’il serait inquiet si ses quatre filles, maintenant adultes, devaient fréquenter l’école publique aujourd’hui.

Nous semblons nous écarter du programme d’études, il semble que nous n’ayons pas de normes ajoute-t-il.

Mais le premier ministre évoque également le climat en classe, selon lui, le décorum et la sécurité se dégradent. Je pense que l’on a retiré progressivement l’autorité des enseignants. D’après le chef conservateur, il faut les appuyer davantage pour maintenir la discipline.

Ouvrir en mode plein écran Blaine Higgs a fait cette confiance lors d’une entrevue pour faire le bilan des derniers mois. Photo : Radio-Canada / Mikael Mayer

On doit réparer notre système pour que les parents soient à l’aise. Une citation de Blaine Higgs, premier ministre du Nouveau-Brunswick

Le premier ministre critique le système scolaire public alors qu’il est premier ministre depuis six ans. Il répond à cela en disant qu’il travaille sur ces défis depuis son arrivée tout en affirmant que personne ne s’est attaquée au problème jusqu’à présent . Il juge que les problématiques actuelles ont débuté avant son mandat.

ans », »text »: »Tout ça ne s’est pas passé en une nuit et ça n’a pas commencé seulement il ya sixans »}} »>Tout ça ne s’est pas passé en une nuit et ça n’a pas commencé seulement il ya six ans insiste-t-il.

Plus d’inscriptions dans les écoles privées, selon le PM

Blaine Higgs fait également un lien direct entre l’état du système scolaire et le fait que des parents se tournent vers l’école privée.

: \ »on veut envoyer nos enfants ailleurs\ ». », »text »: »On a vu cette année un record d’inscription pour les écoles privées. Pourquoi ça ? Ce n’est pas seulement moi qui le dis. Ce sont les parents et le public qui disent: \ »on veut envoyer nos enfants ailleurs\ ». »}} »>On a vu cette année un record d’inscription pour les écoles privées. Pourquoi ça ? Ce n’est pas seulement moi qui le dis. Ce sont les parents et le public qui disent : « on veut envoyer nos enfants ailleurs ».

Ouvrir en mode plein écran Bill Hogan est le ministre de l’Éducation depuis octobre 2022. Photo : Radio-Canada / Alix Villeneuve

Le premier ministre a déjà exprimé des malaises concernant ce qui se passe dans les classes de la province.

En mai, il y a une action banni VPH des écoles, un organisme qui faisait des présentations sur la sexualité. En septembre dernier, il avait affirmé que, dans le système d’éducation, sur apprend aux enfants à mentir à leurs parents dans la foulée du débat sur la politique 713.

Les changements apportés à cette politique permettent désormais que les enfants transgenres et non binaires de moins de 16 ans doivent obtenir le consentement de leurs parents pour que le personnel scolaire utilise leur prénom et pronom préféré.

« Irresponsable », lance l’opposition

Avec ce désaveu de l’école publique, Blaine Higgs alimente la méfiance envers le système d’éducation, selon les deux partis d’opposition.

Ouvrir en mode plein écran Susan Holt en mêlée de presse vendredi 10 mai. Photo : Radio-Canada / Alix Villeneuve

Ce n’est pas quelque chose de responsable à faire comme premier ministre, lance Susan Holtla cheffe du Parti libéral.

C’est vraiment dangereux de continuer avec ce discours. Une citation de Megan Mitton, députée verte de Memramcook-Tantramar

Ouvrir en mode plein écran La députée conservatrice verte, Megan Mitton, estime que le gouvernement a commis une erreur dans le dossier du logement. Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

Les deux élues soulignent que Blaine Higgs est au pouvoir depuis près de six ans.

ans comme premier ministre… De quoi est-ce qu’il parle? », »text »: »Il est en train de faire une insulte envers son gouvernement, les employés des écoles, les enseignants… C’est vraiment bizarre. Il est là depuis sixans comme premier ministre… De quoi est-ce qu’il parle? »}} »>Il est en train de faire une insulte envers son gouvernement, les employés des écoles, les enseignants… C’est vraiment bizarre. Il est là depuis six ans comme premier ministre… De quoi est-ce qu’il parle ? se demande Megan Mitton.

Il ne peut s’en prendre qu’à lui-même. L’état du système d’éducation, c’est sa responsabilité. Une citation de Susan Holt, cheffe du Parti libéral du N.-B.

Insultant répond l’Association des enseignants

L’inquiétude du premier ministre insulte Stéphanie Babineau, la présidente de l’Association des enseignants francophones du N.-B.

ans qu’il est au pouvoir au Nouveau-Brunswick et qu’on cherche toujours à se questionner c’est quoi son apporter pour le monde de l’éducation publique. », »text »: »Ça fait sixans qu’il est au pouvoir au Nouveau-Brunswick et qu’on cherche toujours à se questionner c’est quoi son apporter pour le monde de l’éducation publique. »}} »>Ça fait six ans qu’il est au pouvoir au Nouveau-Brunswick et qu’on cherche toujours à se questionner c’est quoi son apporter pour le monde de l’éducation publique.

Ouvrir en mode plein écran Stéphanie Babineau est présidente de l’Association des enseignants francophones du Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada / Mikael Mayer

Selon elle, les enjeux soulevés par Blaine Higgs ne répond pas aux besoins sur le terrain. Elle juge que le premier ministre devrait plutôt s’inquiéter de l’absence de stratégie de recrutement et de rétention du personnel enseignant ou des difficultés rencontrées par les enseignants face à l’inclusion scolaire.

On a un premier ministre qui s’inquiète d’un problème que lui-même a inventé pour des fins politiques. Une citation de Stéphanie Babineau, présidente de l’Association des enseignants francophones du N.-B.