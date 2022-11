Blaine Cook de Nelson a aidé à construire Twitter – et il a quelques idées sur ce qui devrait suivre

Laisse Blaine Cook ce moment.

Depuis qu’Elon Musk a acheté Twitter en octobre, le milliardaire a mis le feu à l’application de médias sociaux que Cook a aidé à créer en tant qu’ingénieur fondateur il y a 16 ans.

Depuis qu’il a acheté Twitter pour 44 milliards de dollars, Musk a licencié le PDG de l’entreprise et son conseil d’administration, licencié environ la moitié de ses 7 500 employés – y compris des modérateurs chargés de lutter contre la désinformation – et réintégré des utilisateurs controversés tels que l’ancien président américain Donald Trump.

En réponse, les utilisateurs ont commencé à chercher des alternatives à Twitter. Cook, qui est maintenant ingénieur principal pour la société de codage Fission et vit à Nelson, ne pourrait pas être plus heureux.

“Je pense que cela a toujours été inévitable parce que l’idée qu’une poignée d’entreprises contrôlerait toutes les communications humaines a toujours été insoutenable.”

En 2006, Cook travaillait dans une société de podcasting appelée Odeo lorsque son collègue Jack Dorsey a lancé l’idée d’un nouveau réseau social. Cook a été inclus dans le projet et est devenu l’ingénieur de ce qui serait lancé plus tard cette année-là en tant que service de messagerie texte appelé twttr avant d’adopter le nom et le site Web qu’il est connu aujourd’hui.

Alors que la popularité de Twitter augmentait, Cook a donné une nouvelle direction à l’application : au lieu que les gens n’interagissent qu’avec d’autres utilisateurs de Twitter, le réseau serait décentralisé pour permettre des conversations entre les utilisateurs sur des plates-formes concurrentes.

Cook a estimé que Twitter, qui à l’époque ne comptait qu’une dizaine d’employés, n’avait pas la capacité de répondre à sa croissance. Un protocole ouvert signifierait que les entreprises partenaires pourraient partager le fardeau de la modération du contenu tout en encourageant l’innovation.

Cook s’est associé à un ingénieur d’une autre société de médias sociaux pour construire un prototype du concept. Mais le terrain a échoué et en 2008, Cook a été licencié.

Dans les années qui ont suivi, Cook a continué à prêcher la promesse des médias sociaux décentralisés. Maintenant, alors que les utilisateurs quittent Twitter pour rejoindre l’application alternative de médias sociaux Mastodon qui présente les mêmes concepts que Cook une fois lancés, il dit que le moment ressemble à “14 ans de justification d’un coup”.

Mastodon n’est pas encore aussi simple ou intuitif que Twitter. Les nouveaux utilisateurs s’inscrivent sur un serveur, également appelé « instance », à partir duquel ils accèdent à Mastodon. Bien que les utilisateurs puissent suivre d’autres personnes sur différents serveurs, l’application n’a pas de badge de vérification universel pour indiquer si un compte est réel ou une parodie.

Il est également difficile de trouver des utilisateurs spécifiques sans savoir sur quel serveur ils se trouvent, et si un serveur tombe en panne, tous ses comptes et messages vont avec.

Blaine Cook a été licencié de Twitter pour avoir soutenu que l’application devrait être un réseau social décentralisé comme Mastodon, vers lequel les utilisateurs de Twitter migrent maintenant. Photo: Tyler Harper

Mais Twitter présente également des avantages évidents.

La chronologie est remplie chronologiquement, et non par un algorithme, afin que les utilisateurs voient les messages qu’ils veulent et non ce que l’application pense que vous voudrez. Parce que Mastodon est externalisé, il n’y a pas non plus de publicité, ce qui en fait une expérience rafraîchissante pour tous ceux qui en ont marre du panneau d’affichage constant qu’est devenu la chronologie de Facebook.

Cook pense que Mastodon surmontera ses difficultés de croissance, tout comme Twitter l’a fait autrefois. La chronologie de Twitter, souligne-t-il, devait initialement être parcourue sur des téléphones pré-écran tactile, tandis que l’innovation est venue via des applications tierces comme TweetDeck (que Twitter a achetée en 2011).

“Mastodon n’a pas eu beaucoup de frictions”, a déclaré Cook. «Vous développez des choses avec friction. Si vous n’avez pas cette traction, vous n’irez nulle part. Je pense donc que nous allons voir une évolution rapide de Mastodon.

Cette évolution excite Cook en raison des possibilités d’intégration avec d’autres services. Les réseaux sociaux décentralisés offrent aux utilisateurs la possibilité de publier sur plusieurs applications à partir d’un seul compte. Tumblr, par exemple, a annoncé le 21 novembre qu’il ajouterait un support afin que les messages de ses utilisateurs puissent apparaître sur les calendriers de Mastodon.

Cook dit que la vérification – identifiée sur Twitter par la coche bleue que l’on trouve généralement sur les comptes des célébrités et des marques – pourrait également éventuellement être améliorée dans un réseau décentralisé.

Une organisation individuelle comme Nelson Star, qui possède un compte Twitter actif qui n’a jamais été vérifié, pourrait mettre en place un serveur et vérifier son propre personnel en tant qu’utilisateurs pour un peu plus que le coût d’un nom de domaine et d’un fournisseur de serveur hôte mensuel.

Il est impossible, selon Cook, pour une entreprise de médias sociaux de vérifier l’identité de chaque utilisateur. Idéalement, il dit qu’il devrait y avoir une vérification qui peut être utilisée n’importe où en ligne, mais qui ne fournit que les informations nécessaires pour confirmer une identité.

Pour illustrer ce point, Cook utilise l’exemple de la présentation d’une pièce d’identité dans un bar. Le vol d’identité est faible lorsqu’un videur vérifie une carte, mais au lieu de simplement vérifier l’âge, il voit également des détails qui ne devraient pas être nécessaires pour entrer dans un bar, comme l’adresse du domicile ou le sexe.

“Ce dont nous avons besoin, ce sont des moyens de dire hé, j’ai 21 ans, et il y a une chose qui est signée par le gouvernement du Canada qui dit qu’ils authentifient que j’ai 21 ans, mais je ne vais pas vous dire qui je suis.”

Cook ne pense cependant pas que les gouvernements devraient créer leurs propres réseaux sociaux. Outre les préoccupations évidentes concernant la censure, le manque d’infrastructure nécessaire et la concurrence comme celle que l’on trouve sur le marché canadien du sans fil mobile signifient qu’il n’y a pas besoin de réglementation gouvernementale.

Au lieu de cela, Cook pense que les organisations communautaires, les organisations à but non lucratif et les coopératives devraient envisager de créer des réseaux. Les bibliothèques, suggère-t-il, sont des hôtes idéaux pour les réseaux en raison de la nature inclusive de leurs services.

Tout cela va-t-il vraiment arriver ? Les gens quitteront-ils Twitter et même Facebook pour des réseaux sociaux décentralisés ? Cook n’est pas sûr. Mais il espère qu’ils le feront.

« Je ne sais pas comment ça va se passer. Je ne sais pas ce que ça va faire. Je ne peux pas attendre.

