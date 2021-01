Un site Web qui prétend vendre de l’espace publicitaire pour les vaccinations Covid-19 a déclenché à la fois des rires et une peur existentielle, beaucoup exprimant leur désespoir face à la possibilité que le gadget absurde puisse réellement être réel.

Le service marketing facétieux semble être la création de Danielle Baskin, designer, artiste et instigatrice autoproclamée de « Farces sur Internet. »

«Le déploiement du vaccin coûte cher. C’est pourquoi certains pays optent pour le programme BRAND-AID®. » Baskin a tweeté depuis son compte personnel. Le message comprenait des images photoshoppées de pansements comportant des logos de diverses marques d’entreprise, y compris la chaîne de restaurants Chili, Comcast et les tracteurs John Deere.

Le déploiement du vaccin coûte cher. C’est pourquoi certains pays optent pour le programme BRAND-AID®. Les entreprises subventionnent les coûts du gouvernement en payant pour une petite publicité qui va sur les bras des gens après l’injection, afin que leur marque puisse atteindre le public sur les sites de vaccination. 🩹👁️ pic.twitter.com/FLouzqIOXb – Danielle Baskin (@djbaskin) 19 janvier 2021

Elle a ensuite lié un site Web invitant les entreprises à s’inscrire à l’aide à la marque « programme, » expliquant qu’il y a un « Commande minimum de 30 000 bandages. » Le site Web divulgue également que les images des pansements sponsorisés par l’entreprise sont uniquement à des fins de démonstration et que les marques présentées ne participent pas réellement au coup marketing comique.

Le projet a fait pleurer beaucoup de civilisation. Animateur de podcast populaire Bridget Phetasy observé que les plans sponsorisés par l’entreprise semblaient provenir d’un épisode de «Black Mirror», le drame télévisé britannique qui explore les façons troublantes et humoristiques dont la technologie a façonné la vie moderne.

Un autre commentaire décrit le ‘service’ comme le « L’une des choses les plus américaines que j’ai jamais vues. »

D’autres ont semblé profondément perturbés par la campagne publicitaire.

je ne sais pas. peut-être que les soins de santé vitaux * ne devraient pas * être transformés en une opportunité de marketing pour des entreprises non liées ?? – Le chien Dulux 🌸🐙🐳🏳️‍🌈 (@BohemianRcovery) 19 janvier 2021

C’est peut-être la pire chose que j’aie jamais vue de ma vie. – Hérodote (@clintgriffindot) 19 janvier 2021

Dans une série de tweets de suivi, Baskin semblait fortement suggérer que «l’aide à la marque» était une farce.

«Tant de gens vont créer leur bras bandé sur Instagram juste après avoir reçu le vaccin, c’est donc un espace publicitaire très précieux. 1 vaccin = des milliers d’impressions potentielles, « lire un tweet, suivi de: «Connais quelqu’un sur [the] clôture pour se faire vacciner? Dites-leur qu’ils ont une chance d’obtenir 20% de réduction chez Bed Bath & Beyond et qu’ils pourraient changer d’avis. »

Elle a ajouté que le service publicitaire semblait « amusement » et pas «Dystopique».

Elle a finalement laissé tomber un indice encore plus flagrant.

«La raison pour laquelle cela pourrait être une satire n’est pas parce que cela semble être une idée dérangeante. C’est parce qu’il faudrait 3 mois supplémentaires pour que les marques approuvent le projet ». Baskin a plaisanté.

Mais beaucoup ont quand même admis qu’ils ne pouvaient pas dire si elle était sérieuse ou non, concédant que le gadget grossier était dans le domaine du possible.

Je ne peux pas dire ce qui est satire et ce qui ne l’est plus – emy p (@meption) 19 janvier 2021

Je ne sais pas si cela est réel, mais si cela accélère le déploiement, pourquoi pas – Hamitron (@Hamitron) 19 janvier 2021

Baskin n’est pas la première personne à imaginer des façons loufoques de créer un battage médiatique pour les vaccins Covid-19. La semaine dernière, des militants du cannabis à Washington, DC ont annoncé qu’ils offriraient un sac de marijuana gratuit à ceux qui reçoivent le coup. Le cadeau gratuit s’appelle Joints for Jabs, a déclaré Forbes dans un rapport apparemment sérieux, citant un communiqué de presse.

