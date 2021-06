 » Blague d’un club « : les fans de Tottenham s’effondrent contre le président sauvage de Tottenham, Daniel Levy, en pourparlers pour nommer Antonio Conte en tant que nouveau manager

L’ancien entraîneur-chef de l’Inter Milan, de la Juventus et de Chelsea, âgé de 51 ans, semblait prêt à succéder à Jose Mourinho sur la sellette des Spurs après avoir échoué dans leur tentative d’obliger le Paris Saint-Germain à libérer Mauricio Pochettino – mais cela ressemble au président Daniel Levy devra revenir à la planche à dessin après le retrait de Conte des pourparlers vendredi soir.

Selon les rapports, les conditions financières avaient été convenues avec Conte malgré ses réserves exprimées sur l’état actuel de l’équipe de Tottenham et leur capacité à contester immédiatement l’argenterie.

Il a également été rapporté que Conte avait hésité à l’insistance du club à promouvoir les joueurs de l’académie dans l’équipe première et se méfiait du budget de transfert du club ainsi que du statut du joueur vedette Harry Kane, qui a été lié à un déménagement. de son équipe d’enfance cet été.

L’appel de Conte à abandonner les pourparlers laisse Tottenham dans les limbes de la direction sept semaines après que le club a limogé Jose Mourinho quelques jours avant une finale de la Coupe EFL contre Manchester City.

Ryan Mason, 29 ans, a été recruté comme entraîneur par intérim, mais n’a pas pu remporter le premier trophée des Spurs depuis plus d’une décennie lors de ses débuts en tant que manager.

La nouvelle que Conte et Pochettino semblent hors de leur portée intervient après qu’un autre objectif de premier plan, Julian Nagelsmann, a annoncé qu’il devait prendre la relève au Bayern Munich. Brendan Rodgers, que l’on croyait intéressant, a réaffirmé son engagement envers Leicester City.

La septième place de Tottenham en Premier League suggère que le club est prêt pour un été charnière. L’échec de la nomination d’un manager de haut niveau, couplé au départ potentiel de Kane, accentuerait la pression sur Levy sous le feu, qui reste une figure profondément impopulaire auprès d’une grande partie de la base de fans du club, quelques semaines seulement après l’avoir critiqué pour être l’un des les signataires du projet malheureux de Super League européenne.

Et voilà, le prélèvement l’a mis en bouteille — jamie (@Ndomballer2) 4 juin 2021

Absolument embarrassant de la part du conseil d’administration des Spurs, nous ne pouvons pas égaler les ambitions de Conte et ce n’est tout simplement pas assez bon, nous contentons-nous de la médiocrité maintenant ? Quels sont les objectifs de Levy et Enic pour la nouvelle saison, une autre 7e ou 8e place. Ridicule #ENICOUT#levyout – B3nnybOI (@b3nnyboi90) 4 juin 2021

Ça doit être déprimant d’être un fan de Tottenham Votre club est dirigé par un clown 🤡 Peut voir pourquoi Conte a refusé le travail Blague d’un club – Matt Lloyd (@Matty_Ll0yd) 5 juin 2021

Le temps nous dira où Conte se retrouvera dans son prochain changement de direction, mais il semble maintenant certain que ce ne sera pas à Londres – forçant Tottenham à regarder plus loin dans sa liste de souhaits en matière de gestion, avec l’entraîneur belge Roberto Martinez et Graham Potter de Brighton. pensé pour être dans la pensée du club.

Parallèlement à la sortie menacée de Kane, ces noms seraient difficiles à vendre aux fans des Spurs qui semblent déjà s’être ouvertement rebellés contre leur leadership.