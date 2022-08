Blade Runner Oscar Pistorius poursuit la prison sud-africaine pour une libération anticipée

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le paralympien sud-africain déchu Oscar Pistorius a poursuivi des responsables de la prison dans le but d’obtenir une libération anticipée pour avoir tué par balle sa petite amie star de la réalité à travers une cabine de toilette verrouillée à son domicile en 2013, selon des rapports locaux.

Pistorius, surnommé Blade Runner pour les prothèses futuristes en fibre de carbone qu’il utilisait pour les compétitions, a demandé à la haute cour de Pretoria de forcer les responsables de la prison à tenir une audience de libération conditionnelle maintenant qu’il a purgé plus de la moitié de sa peine pour le meurtre de Reeva Steenkamp, selon News24.

En vertu de la loi sud-africaine, les délinquants qui purgent la moitié de leur peine sont éligibles à la libération conditionnelle – un jalon que Pistorius dit avoir atteint en février 2021.

“Je soumets humblement que j’ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour me réhabiliter, me conduire de manière à respecter constamment les règles de la prison, à montrer de pleins remords”, a déclaré Pistorius dans une déclaration aux juges, selon les informations locales. placer.

“J’ai terminé tous les programmes possibles qui ont été présentés, et je me suis en effet qualifié selon les directives du Département des services correctionnels pour la libération conditionnelle”, poursuit le communiqué.

Dans le cadre du processus de libération conditionnelle, Pistorius a rencontré le père de Steenkamp, ​​Barry Steenkamp, ​​en juin.

Pistorius, 35 ans, était l’une des figures les plus inspirantes du sport lorsqu’il est devenu le premier double amputé à participer aux Jeux olympiques en 2012.

Mais son ascension fulgurante a pris une tournure rapide lorsqu’il a abattu Steenkamp, ​​27 ans, sa petite amie depuis trois mois, dans sa maison de Pretoria.

Il a affirmé l’avoir prise pour un cambrioleur aux petites heures du matin de la Saint-Valentin lorsqu’il a tiré quatre coups de feu à travers la porte verrouillée d’une cabine de toilette – mais les procureurs ont fait valoir que le couple s’était battu et il l’a abattue par colère.

Après un procès télévisé international en 2014 qui a captivé les téléspectateurs du monde entier, un juge l’a reconnu coupable d’homicide volontaire, une accusation similaire à l’homicide involontaire coupable aux États-Unis, et l’a condamné à cinq ans de prison.

Mais la saga était loin d’être terminée, les procureurs qualifiant le verdict de beaucoup trop indulgent et attrayant. Après trois ans de querelles juridiques, la plus haute cour d’Afrique du Sud a transformé l’accusation en meurtre et prononcé une peine de 13 ans et cinq mois.

Le tribunal a également décidé que le terme devrait être antidaté à octobre 2014, date à laquelle il a été condamné pour la première fois pour homicide coupable, selon la BBC.

Mais les responsables de la prison d’Attteridgeville, où il est détenu, affirment que le plus haut tribunal du pays a rendu des décisions contradictoires et qu’ils ont besoin de conseils sur la façon de calculer la durée de sa peine.