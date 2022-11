Blackwood brille alors que les Devils du New Jersey battent les Canucks de Vancouver en difficulté 5-2 – Kelowna Capital News

Yegor Sharangovich et Jack Hughes ont chacun marqué et récolté une passe et les Devils du New Jersey ont battu les hôtes des Canucks 5-2 à Vancouver mardi.

Nico Hischier, Michael McLeod et Dawson Mercer ont également inscrit des buts pour les Devils (7-3-0), qui ont remporté leur quatrième match de suite pour la première fois depuis octobre 2018.

Bo Horvat a répliqué pour les Canucks (2-6-2) avec une paire de buts en avantage numérique. JT Miller a fourni des aides sur les deux décomptes.

Le gardien du New Jersey, Mackenzie Blackwood, a effectué 21 arrêts et a amélioré sa fiche en carrière contre Vancouver à 5-0-0.

Thatcher Demko a bloqué 32 tirs sur 36 pour Vancouver.

Le résultat a mis fin à une séquence de deux victoires consécutives pour les Canucks, qui en ont perdu sept de suite pour commencer la saison.

L’entraîneur des Canucks Bruce Boudreau a retiré son gardien avec moins de deux minutes à faire et Hughes a marqué dans le filet vide.

Vancouver a fait une poussée tardive, tirant Demko en faveur d’un attaquant supplémentaire après que Ryan Graves du New Jersey ait été appelé pour avoir tenu avec 3:34 à faire au chronomètre de jeu.

Le mouvement a porté ses fruits lorsque Horvat a enterré son deuxième de la nuit avec un tir sur réception des marques de hachage élevées à 17:12, réduisant le déficit à 4-2.

L’équipe locale a pris l’avantage du New Jersey avec un décompte en avantage numérique après que Brendan Smith a été appelé pour interférence 16:15 après le début de la seconde.

Huit secondes plus tard, Miller a mis la rondelle sur la bande de Horvat et le capitaine de Vancouver a envoyé un tir frappé derrière Blackwood pour porter le score à 4-1.

Les Canucks sont allés 2 en 5 en supériorité numérique et les Devils n’ont pas tardé à capitaliser sur leur seule chance avec l’avantage numérique.

Vancouver a connu des difficultés plus tôt en deuxième, accordant deux buts en deux minutes et 12 secondes.

Le premier est survenu après que Wood a laissé tomber les gants avec le défenseur Luke Schenn. Schenn et son compatriote canadien Dakota Joshua ont tous deux reçu des majors pour l’escarmouche et ont été expulsés du match, laissant Vancouver avec un banc raccourci.

Wood a reçu un mineur pour avoir incité et avec cinq secondes à jouer en avantage numérique, le défenseur bleu des Canucks Oliver Ekman-Larsson a permis à Sharangovich et Mercer de s’échapper sur un deux contre un en désavantage numérique. Mercer a mis une rondelle derrière Demko pour porter le score à 3-0 à 9:25.

Un peu plus de deux minutes plus tard, le New Jersey a fait irruption dans la zone de Vancouver avec un autre deux contre un, cette fois avec la finition de Sharangovich.

Le New Jersey a pris une avance de 2-0 en deuxième grâce au premier but de McLeod de la saison.

Le tir de Miles Wood a frappé Demko et le gardien de but n’a pas pu s’accrocher au rebond, la rondelle s’échappant sur McLeod, qui l’a tirée dans le filet à 18:04 dans le cadre.

Une pénalité en zone offensive s’est avérée coûteuse pour les Canucks au début du premier. Tanner Pearson a été appelé pour avoir accroché 4:28 dans le match et huit secondes plus tard, les Devils étaient au tableau.

Stationné au sommet du cercle de mise au jeu, Jesper Bratt a lancé une passe à la porte arrière de Hischier et le capitaine du New Jersey l’a fait basculer pour son cinquième but de la saison.

Bratt a été crédité d’une passe, prolongeant sa séquence de points à 10 matchs (quatre buts, 12 passes). Il a également égalé le record de franchise de Tim Higgins pour la plus longue séquence d’ouverture d’une saison, établie en 1984-85.

NOUVEAUX VISAGES

Le défenseur Ethan Bear et le centre Jack Studnicka ont fait leurs débuts à Vancouver après avoir été acquis dans des métiers distincts la semaine dernière. La doublure bleue étoile Quinn Hughes est revenue dans l’alignement après avoir raté quatre matchs en raison d’une blessure au bas du corps.

NOUVEAUX FILS

Les Canucks portaient leurs nouveaux maillots rétro inversés «Johnny Canuck» bleu marine. Les chandails rendent hommage à l’homonyme de l’équipe, un personnage aux allures de bûcheron appelé Johnny Canuck, qui a servi de logo à l’équipe lorsqu’elle est entrée dans la Ligue de hockey de l’Ouest en 1945.

SUIVANT

Les Canucks poursuivent un match à domicile de quatre matchs jeudi lorsqu’ils accueillent les Ducks d’Anaheim. Les Devils affrontent les Oilers à Edmonton le même soir.

Gemma Karstens-Smith, La Presse canadienne

