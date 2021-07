Blackstone, DiDi, Netgear et plus

Découvrez les entreprises qui font la une des journaux de midi.

DiDi – Les actions du géant chinois du covoiturage ont perdu plus de 9% après que Bloomberg News a rapporté que Pékin envisage des sanctions sévères allant d’une amende massive à même une radiation forcée après son introduction en bourse le mois dernier. Les actions DiDi ont chuté d’environ 25% depuis son introduction en bourse fin juin sous la pression réglementaire. La Chine mène un examen de cybersécurité sur l’entreprise après avoir allégué que Didi avait collecté illégalement les données des utilisateurs.

Blackstone Group – Les actions de la société d’investissement ont bondi de plus de 4% après que Blackstone ait dépassé les estimations sur les résultats du deuxième trimestre. La société a déclaré un bénéfice par action de 82 cents sur un chiffre d’affaires de 2,12 milliards de dollars, le total des actifs sous gestion augmentant de 21% d’une année sur l’autre. Les analystes interrogés par Refinitiv recherchaient 78 cents de bénéfice par action et 1,84 milliard de dollars de revenus.

Southwest Airlines – Les actions de la compagnie aérienne ont chuté de plus de 4% malgré un bénéfice au deuxième trimestre après avoir obtenu une aide fédérale. Hors éléments exceptionnels, la compagnie aérienne a enregistré une perte plus importante que prévu par les analystes. Les ventes de la compagnie aérienne basée à Dallas ont augmenté de près de 300 % par rapport à l’année précédente pour atteindre 4 milliards de dollars. C’était toujours en baisse de 32% par rapport à 5,9 milliards de dollars à la même période en 2019. Le bénéfice net du deuxième trimestre a totalisé 348 millions de dollars, contre une perte de 915 millions de dollars un an plus tôt. La compagnie aérienne a également mis en garde contre la hausse des prix du carburant et des coûts liés au retour des employés de congés volontaires au cours du trimestre en cours.

Netgear – Les actions du fabricant de matériel informatique ont chuté de plus de 10 % après que la société a annoncé des ventes et des revenus inférieurs aux attentes pour son dernier trimestre. Netgear a déclaré que les contraintes de la chaîne d’approvisionnement et les fermetures d’usines dues à la pandémie ont pesé sur ses performances. La société a également donné des indications en deçà des prévisions des analystes.

Crocs — Les actions de Crocs ont bondi de plus de 5 % après que le cordonnier a annoncé l’explosion de ses bénéfices au deuxième trimestre. La société a publié un bénéfice trimestriel ajusté de 2,23 $ par action contre 1,60 $ attendu, selon Refinitiv. Crocs a également déclaré un chiffre d’affaires record de 640,8 millions de dollars. Le cordonnier a relevé ses prévisions pour l’ensemble de l’année dans un contexte de forte demande.

Las Vegas Sands — Le cours de l’action du géant des casinos a chuté de plus de 3% après que la société ait manqué aux attentes des analystes au cours du deuxième trimestre. Las Vegas Sands a annoncé une perte de 26 cents par action hors éléments sur un chiffre d’affaires de 1,17 milliard de dollars. Les analystes interrogés par Refinitiv s’attendaient à une perte de 16 cents par action sur 1,41 milliard de dollars de revenus.

Whirlpool – Les actions de Whirlpool ont chuté d’environ 1,5% malgré le fait que la société ait dépassé les estimations de résultat au cours du deuxième trimestre. Whirlpool a gagné 6,64 $ par action sur une base ajustée, ce qui était supérieur aux 5,90 $ attendus, selon les estimations de Refinitiv. Le chiffre d’affaires a également dépassé les attentes et la société a relevé ses prévisions pour l’année entière.

Unilever – Les actions Unilever ont chuté d’environ 5% malgré un rapport sur les bénéfices meilleur que prévu pour le deuxième trimestre. Le géant des produits de consommation a déclaré qu’une augmentation des coûts des produits de base nuirait à ses marges bénéficiaires en année pleine.

MDH Acquisition Corp. – Les actions de la société à chèques noirs ont augmenté de 1,7% à la mi-journée après l’annonce de la fusion d’Olive.com et de PayLink Direct avec MDH pour former une nouvelle société cotée en bourse. Olive.com – une plate-forme de paiement et de protection des véhicules en ligne – sera cotée à la Bourse de New York sous le ticker « OLV ».

DR Horton – Les actions du constructeur de maisons ont chuté de 2,3% malgré les résultats supérieurs et inférieurs de ses résultats trimestriels. DR Horton a gagné 3,06 $ par action sur un chiffre d’affaires de 7,28 milliards de dollars. Les analystes s’attendaient à un bénéfice de 2,81 $ par action sur un chiffre d’affaires de 7,19 milliards de dollars, selon Refinitiv.

Union Pacific – L’action des chemins de fer a bondi de 1,4% après que la société a annoncé des bénéfices trimestriels meilleurs que prévu. Union Pacific a affiché un BPA de 2,72 $ pour le deuxième trimestre, devant une estimation FactSet de 2,55 $ par action. Les revenus ont également dépassé les attentes.

– avec des reportages de Yun Li, Jesse Pound, Pippa Stevens et Hannah Miao de CNBC.