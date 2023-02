Blackstenius coule City pour envoyer Arsenal Women en finale de la Coupe continentale

Stina Blackstenius est sortie du banc pour marquer le vainqueur des prolongations alors qu’Arsenal atteignait la finale de la Coupe continentale avec une victoire sur les détenteurs de Manchester City. Après 90 minutes sans but, l’international suédois a conclu un geste intelligent pour conclure une victoire méritée 1-0 à Meadow Park. L’équipe de Jonas Eidevall affrontera désormais West Ham ou Chelsea lors de la finale à Selhurst Park le 5 mars. De Mary Fowler à Vicky López : neuf séries pour illuminer le football féminin En savoir plus Laura Wienroither a raté un tête-à-tête alors que Sandy MacIver a effectué un arrêt intelligent, tandis que l’héroïne de l’Euro féminin Chloe Kelly a été refusée par Sabrina D’Angelo à l’autre bout. L’une ou l’autre des deux équipes est parvenue à sortir de l’impasse en temps réglementaire, Lina Hurtig a frappé la barre transversale à bout portant. Arsenal a construit une tête de vapeur dans les phases finales du temps réglementaire, mais un mélange de finitions prodigues – en particulier une mauvaise tête de Hurting – et quelques arrêts intelligents ont fait passer le match en prolongation. Les hôtes ont finalement trouvé une percée à peine trois minutes après le début de la période supplémentaire alors qu’un centre de Hurtig a été ramené à la maison par Blackstenius, qui a vu la responsabilité de marquer des buts tomber sur ses épaules à la suite des graves blessures au genou de Beth Mead et de Vivianne Miedema. ignorer la promotion de la newsletter Inscrivez-vous pour Déplacer les poteaux de but Newsletter hebdomadaire gratuite Informatif, passionné, divertissant. Inscrivez-vous dès maintenant à notre tour d’horizon hebdomadaire du football féminin.

Avis de confidentialité: Les newsletters peuvent contenir des informations sur les organisations caritatives, les publicités en ligne et le contenu financé par des tiers. Pour plus d’informations, consultez notre Politique de confidentialité. Nous utilisons Google reCaptcha pour protéger notre site Web et Google politique de confidentialité et Conditions d’utilisation appliquer.

après la promotion de la newsletter

Arsenal espère désormais un résultat similaire lorsque les deux équipes se retrouveront en Super League féminine samedi matin.