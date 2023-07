BlackRock nomme le PDG de Saudi Aramco Amin H. Nasser au conseil d’administration

Roche noire a déclaré lundi que le PDG du géant pétrolier saoudien Aramco, Amin H. Nasser, rejoindrait le conseil d’administration du gestionnaire d’actifs.

Le plus grand gestionnaire d’actifs au monde a déclaré que cette décision reflétait l’accent mis par la société sur le Moyen-Orient dans le cadre de sa stratégie à long terme. BlackRock gérait plus de 8 billions de dollars d’actifs clients en 2022.

« La brillante carrière d’Amin chez Aramco, qui s’étend sur plus de quatre décennies, lui donne une perspective unique sur de nombreux problèmes clés auxquels sont confrontés notre entreprise et nos clients », a déclaré Larry Fink, président et chef de la direction de BlackRock, dans un communiqué.

« Son expérience de leadership, sa compréhension de l’industrie mondiale de l’énergie et des moteurs de la transition vers une économie à faibles émissions de carbone, ainsi que sa connaissance de la région du Moyen-Orient, contribueront tous de manière significative au dialogue du conseil d’administration de BlackRock », a ajouté Fink.

Nasser occupe le poste de direction d’Aramco depuis 2015 après avoir supervisé l’introduction en bourse de la compagnie pétrolière. En 2021, Aramco a annoncé sa proposition d’atteindre des émissions nettes de gaz nulles d’ici 2050.

BlackRock a été à l’avant-garde de l’adoption par l’industrie de directives et de stratégies de gouvernance environnementale, sociale et d’entreprise. L’entreprise, qui vend un certain nombre de fonds « durables », a été critiquée pour ses investissements dans les combustibles fossiles, tout en devenant un sac de frappe politique avec les démocrates et les républicains critiquant ses politiques ESG.

L’un de ses fonds négociés en bourse ESG populaires, iShares ESG Aware MSCI USA ETF, a près de 15 milliards de dollars d’actifs sous gestion.

