BlackRock lance une fiducie privée pour donner aux clients une exposition au bitcoin spot

BlackRock a lancé une fiducie privée offrant aux clients institutionnels aux États-Unis une exposition directe au bitcoin.

Le plus grand gestionnaire d’actifs au monde a dévoilé le nouveau produit dans un article de blog jeudimême si c’était léger sur les détails.

“Malgré la forte baisse du marché des actifs numériques, nous constatons toujours un intérêt substantiel de la part de certains clients institutionnels pour savoir comment accéder de manière efficace et rentable à ces actifs en utilisant notre technologie et nos capacités de produits”, a déclaré la société dans le post.

Bitcoin est toujours plus de 60% en dessous de son record historique de près de 69 000 $. Cependant, de nombreux investisseurs pensent qu’il a trouvé un creux avec les actions, les deux classes d’actifs étant plus corrélées l’une à l’autre cette année que jamais auparavant, au milieu de la chute des actifs à risque en 2022. Jeudi, la monnaie numérique a dépassé 24 700 dollars pour atteindre son plus haut niveau depuis juste avant de tomber à son plus bas de juin.

“Bitcoin est le crypto-actif le plus ancien, le plus grand et le plus liquide, et est actuellement le principal sujet d’intérêt de nos clients dans l’espace des crypto-actifs”, poursuit le message.

L’annonce fait suite au PDG Larry Fink qui a déclaré plus tôt cette année que les clients de BlackRock avaient montré “un intérêt croissant” pour les monnaies numériques, y compris les pièces stables et “les technologies sous-jacentes” – également connues sous le nom de blockchain.

Jeudi, BlackRock a également souligné le travail des organisations à but non lucratif énergétiques RMI et EnergyWeb pour leur travail « visant à apporter une plus grande transparence à l’utilisation durable de l’énergie dans l’extraction de bitcoins », ajoutant que la société « suivra les progrès de ces initiatives ».

Les investisseurs institutionnels autrefois hostiles à l’industrie de la cryptographie ont changé d’avis au cours des dernières années, mais les préoccupations environnementales entourant le processus d’extraction de bitcoins ont continué d’être un obstacle pour beaucoup.

Le message indique que BlackRock a recherché des domaines ayant “un potentiel pour profiter plus largement à nos clients et aux marchés des capitaux”, y compris les chaînes de blocs autorisées, les pièces stables, les crypto-actifs et la tokenisation.

Les nouvelles de jeudi sont les dernières en date de l’incursion de BlackRock dans la cryptographie. La société, qui gère environ 8 500 milliards de dollars d’actifs, a annoncé récemment un partenariat avec Coinbase qui permet à ses clients institutionnels d’acheter des cryptos, à commencer par des bitcoins.

Cela survient également au milieu de la frustration des nouveaux investisseurs institutionnels du marché désireux de voir la Securities and Exchange Commission approuver un fonds négocié en bourse bitcoin au comptant. Jusqu’à présent, seuls les ETF à terme Bitcoin ont été approuvés.