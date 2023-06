BlackRock dépose un ETF bitcoin au comptant, avec Coinbase comme dépositaire de crypto

Le bitcoin a augmenté de 50 % jusqu’à présent en 2023, battant les principaux indices boursiers et matières premières.

Géant de la gestion d’actifs Roche noire a fait les premiers pas jeudi pour lancer un fonds négocié en bourse de bitcoins au comptant, qui a longtemps été un point de discorde entre les défenseurs de la cryptographie et les régulateurs fédéraux.

La société a déposé une demande auprès de la Securities and Exchange Commission pour lancer le iShares Bitcoin Trust. S’il est approuvé, l’ETF permettrait aux investisseurs d’accéder facilement à la cryptographie dans un produit de l’une des plus grandes entreprises de Wall Street.

« Les Actions sont destinées à constituer un moyen simple de réaliser un investissement similaire à un investissement dans le bitcoin plutôt qu’en acquérant, détenant et négociant du bitcoin directement sur une base peer-to-peer ou autre ou via un échange d’actifs numériques », le dépôt a dit.

La Securities and Exchange Commission a jusqu’à présent résisté au lancement d’un ETF bitcoin au comptant aux États-Unis. Le régulateur est actuellement dans une bataille juridique avec Grayscale pour savoir si l’entreprise sera autorisée à convertir Grayscale Bitcoin Trust en ETF. Une décision dans cette affaire est attendue plus tard cette année.

Plusieurs autres entreprises ont déposé puis retiré des demandes pour lancer des fonds Bitcoin au comptant. Si la SEC cède, il pourrait y avoir un flot de ces produits sur le marché.

Les ETF mettent généralement des mois à se lancer après un dépôt initial, s’ils commencent à se négocier. Le fonds BlackRock proposé sera probablement confronté à une forte résistance de la part de la SEC, et le dépôt pourrait être retiré avant le lancement d’un ETF, a déclaré Aisha Hunt, directrice du cabinet d’avocats en gestion d’actifs Kelley Hunt & Charles.

La décision de BlackRock intervient à une époque où les prix de la cryptographie restent bien en deçà de leurs sommets historiques, et l’industrie fait face à un examen de plus en plus minutieux à Washington, DC

La SEC a récemment poursuivi Coinbase et Binance pour avoir prétendument géré des bourses de valeurs mobilières non enregistrées. La SEC a également accusé Binance de mélanger les fonds des clients avec les siens.

Coinbase est répertorié comme le dépositaire de bitcoins pour le BlackRock ETF proposé. BlackRock a un partenariat stratégique existant avec Coinbase. Les sociétés ont annoncé l’année dernière qu’Aladdin, la plateforme d’investissement institutionnel de BlackRock, serait connectée à Coinbase Prime pour le trading et la garde de crypto.

La SEC n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de CNBC sur le nouveau dossier.

L’entrée de BlackRock dans l’espace ETF bitcoin pourrait donner un coup de pouce à un secteur qui a connu des débuts difficiles au cours des deux dernières années.

Les ETF à terme Bitcoin ont été lancés pour la première fois en 2021, mais le FNB de stratégie ProShares Bitcoin (BITO) est le seul à avoir atteint une taille substantielle, avec environ 800 millions de dollars d’actifs. Le fonds a perdu plus de 40 % sur la base du rendement total depuis son lancement, selon FactSet. Le prix de bitcoins a atteint un niveau record peu de temps après le lancement de BITO et a chuté de plus de 60 % depuis son apogée.