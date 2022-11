Blackpool manquera strictement aux stars alors que les favoris de l’émission “atterriront dans la danse”, disent les bookmakers

Les stars de STRICTLY Come Dancing sont prêtes à être déçues par la semaine de Blackpool dans une semaine seulement.

Les célébrités restantes et leurs partenaires professionnels font face à une autre élimination avant de pouvoir danser dans la salle de bal historique.

Pennsylvanie

Strictly star Kym pourrait manquer de danser à Blackpool selon les données[/caption] Érotème

Kym a été laissée en larmes à cause de son erreur[/caption]

Cependant, il y a maintenant des affirmations selon lesquelles l’une des stars ne se rendra pas à Blackpool.

Selon les données de la société numérique Mediawork, un favori devrait rater une chance de prendre la parole dans la ville du nord.

Les données d’élimination de la société suggèrent que l’actrice et présentatrice Kym Marsh risque de quitter la compétition ce week-end.

Il a analysé le sentiment des médias sociaux pour les candidats restants.

En savoir plus sur strictement NUIT ÉMOTIONNELLE Les fans disent strictement la même chose alors que Hamza fond en larmes après la danse RUMBA RUMBLE ! Molly Rainford impressionne les juges dans une robe à la cuisse avec une rumba presque parfaite

Et alors que la semaine dernière, Kym – avec Hamza Yassin et Helen Skelton – a reçu des dizaines des juges, les choses auraient pu changer.

Il prétend que le bavardage sur les réseaux sociaux pourrait signifier que l’ancienne star de Coronation Street est prête pour la côtelette.

Dans les deux semaines du 29 octobre au 10 novembre, Kym a le score le plus bas, selon la firme.

Cela signifiera, si les votes suivent, qu’elle risque d’atterrir dans le dance-off.

Cependant, la nuit dernière, Kym a pleuré après avoir fait une erreur sur la piste de danse.

Kym et Graziano Di Prima ont dansé une douceur américaine sur Chasing Cars, à l’origine par Snow Patrol, et ont dédié la performance à son fils Archie, né prématurément et décédé peu de temps après.

Les juges ont loué sa “fragilité” et sa “vulnérabilité” mais ont noté une erreur à mi-parcours.

Après la danse, Kym est devenu larmoyant et s’est excusé auprès de Graziano d’avoir mis en danger sa chance d’atteindre Blackpool.

Elle a déclaré: “J’ai fait des erreurs stupides que je n’avais jamais commises auparavant, je pense que c’est l’émotion de la nuit qui m’a touchée.

Casting de Strictly Come Dancing 2022 Tout sur la légende d’EastEnders, James Bye

Qui est présentateur de télévision Hélène Skelton ?

Hélène Skelton Découvrez qui est la légende d’Arsenal Tony Adams

Qui est Fleur East et quand était-elle sur X Factor ?

Qui est Will Mellor ?

La vérité sur la star de Corrie, Kym Marsh

Qui est la chanteuse Molly Rainford ?

Tout sur DJ Tyler West

Apprenez à connaître la nageuse championne Ellie Simmonds

Qui est Hamza Yassin de Countryfile ?

Voici tout sur la comédienne et actrice Ellie Taylor





« Ce serait tellement bien de danser à Blackpool la semaine prochaine. Pas seulement pour moi mais pour Graz parce qu’il n’y a jamais dansé auparavant.

Cependant, les juges lui ont quand même accordé 31 points sur 40 possibles.